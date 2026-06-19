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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 20 Juni 2026 | 00.50 WIB

Jika Anda Berolahraga secara Teratur, 8 Ciri Ini Mungkin Mendefinisikan Lebih dari Sekadar Kebugaran Anda Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang berolahraga secara teratur (Magnific/Drobotdean) - Image

Ilustrasi seseorang yang berolahraga secara teratur (Magnific/Drobotdean)

JawaPos.com - Banyak orang memandang olahraga hanya sebagai cara untuk menjaga berat badan, membentuk otot, atau meningkatkan kesehatan fisik. Namun, dalam perspektif psikologi, kebiasaan berolahraga secara teratur sering kali mencerminkan karakter dan pola mental yang lebih dalam. Aktivitas fisik yang dilakukan secara konsisten tidak hanya membentuk tubuh, tetapi juga memengaruhi cara seseorang berpikir, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya.

Berbagai penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa orang yang mampu mempertahankan rutinitas olahraga cenderung memiliki sejumlah sifat positif yang melampaui aspek kebugaran. Tentu saja, tidak semua orang yang aktif berolahraga memiliki seluruh karakteristik ini, tetapi ada pola umum yang sering ditemukan.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (18/6), terdapat delapan ciri yang mungkin menggambarkan lebih dari sekadar kondisi fisik Anda apabila olahraga telah menjadi bagian rutin dalam kehidupan sehari-hari.

1. Memiliki Disiplin Diri yang Tinggi

Berolahraga secara rutin membutuhkan komitmen. Tidak setiap hari seseorang merasa bersemangat untuk bangun pagi dan berlari, atau pergi ke pusat kebugaran setelah bekerja. Namun, orang yang tetap melakukannya meski motivasi sedang menurun biasanya memiliki kemampuan disiplin diri yang baik.

Dalam psikologi, disiplin diri berkaitan dengan kemampuan mengendalikan dorongan sesaat demi tujuan jangka panjang. Seseorang yang konsisten berolahraga menunjukkan bahwa ia mampu memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan di masa depan dibanding kenyamanan sementara.

2. Lebih Tangguh dalam Menghadapi Tekanan

Olahraga sering kali melibatkan tantangan, mulai dari meningkatkan beban latihan, menempuh jarak lebih jauh, hingga menghadapi rasa lelah. Proses ini secara tidak langsung melatih ketahanan mental.

Psikolog menyebut kemampuan ini sebagai resilience atau daya lenting psikologis. Orang yang terbiasa menghadapi tantangan fisik cenderung lebih mampu mengelola stres, bangkit dari kegagalan, dan mempertahankan optimisme ketika menghadapi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Memiliki Orientasi pada Tujuan

Editor: Candra Mega Sari
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