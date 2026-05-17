Tips Penting Melatih Kekuatan Lansia Agar Tetap Sehat

JawaPos.com - Banyak orang luput bahwa penting menjaga kebugaran lansia. Hal ini bisa melalui latihan kekuatan, keseimbangan tubuh, mobilitas, hingga asupan nutrisi yang tepat agar tetap sehat, aktif, dan mandiri di usia lanjut.

Program Coordinator & CEO of Agewell, dr. Amelia Mulia, MAMG menjelaskan bahwa kebugaran lansia tidak hanya berkaitan dengan aktivitas fisik biasa, tetapi membutuhkan pendekatan menyeluruh yang disesuaikan dengan kebutuhan usia 55 tahun ke atas.

"Agewell berfokus pada kebugaran lansia usia 55+ hingga 75+ melalui berbagai program seperti strength training, mobility, balance, cognitive training, serta edukasi nutrisi yang tepat. Seluruh program dirancang secara khusus oleh US-certified gerontologist dan nutritionist guna mendukung proses healthy aging secara menyeluruh," jelas dr. Amelia, Minggu (17/5).

Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas juga penting untuk membantu lansia mempertahankan kualitas hidup agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan optimal dan mandiri.

"Kami memiliki komitmen yang kuat untuk memberdayakan para lansia agar tetap sehat, aktif, dan mandiri," lanjutnya.

Senada dengan itu, Executive Director Siloam Hospitals Mampang, Ratih Hadiwinoto mengatakan bahwa upaya menjaga kualitas hidup lansia membutuhkan dukungan layanan kesehatan yang personal dan berkelanjutan.

"Kemitraan strategis ini merupakan langkah sinergis yang menggabungkan keunggulan fasilitas medis klinis dari Siloam Hospitals Mampang dengan keahlian perawatan preventif dan pendampingan lansia dari Agewell. Hal ini memastikan para senior mendapatkan perawatan yang personal dan berkelanjutan, mulai dari pemantauan gaya hidup sehat hingga penanganan medis komprehensif," ujarnya.

Ratih menambahkan bahwa layanan kesehatan lansia juga perlu didukung fasilitas medis yang lengkap, termasuk layanan orthopaedi terpadu dan tim multidisiplin.