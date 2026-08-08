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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 20.49 WIB

Bikin Salut! 5 Zodiak Ini Punya Mental Kuat, Tetap Tenang Meski Dihantam Masalah

ilustrasi zodiak paling kuat mental. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak paling kuat mental. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda ketika menghadapi tekanan dan persoalan hidup. Ada yang mudah merasa kewalahan, tetapi ada pula yang mampu tetap tenang dan mencari jalan keluar meski berada dalam situasi sulit.

Dalam astrologi, karakter seperti keteguhan hati, keberanian, optimisme, hingga kemampuan bangkit dari kegagalan kerap dikaitkan dengan beberapa zodiak tertentu.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Alih-alih larut dalam keadaan, mereka cenderung berusaha mengendalikan emosi, menyusun langkah, dan kembali melanjutkan perjuangan.

Kekuatan mental sendiri tidak selalu berarti seseorang tidak pernah merasa takut atau tertekan. Justru, ketangguhan dapat terlihat dari kemampuan menghadapi masalah dan tetap berusaha bangkit setelah mengalami kegagalan.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat lima zodiak yang dikenal memiliki karakter kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

1. Capricorn

Capricorn dikenal sebagai sosok yang disiplin, realistis, dan memiliki kemauan kuat untuk mencapai target.

Ketika menghadapi persoalan, mereka biasanya tidak terburu-buru mengambil keputusan. Capricorn lebih suka menyusun langkah secara perlahan dan mempertimbangkan kemungkinan yang ada.

Sifat sabar serta kegigihan membuat mereka dianggap mampu bertahan ketika menghadapi masa-masa sulit. Bagi Capricorn, sebuah hambatan bukan alasan untuk berhenti sebelum tujuan tercapai.

2. Sagittarius

Sagittarius memiliki karakter optimistis dan senang mengeksplorasi hal-hal baru. Mereka cenderung memandang pengalaman hidup sebagai bagian dari proses untuk berkembang.

Ketika masalah datang, Sagittarius berusaha tidak terlalu lama terjebak dalam situasi tersebut. Rasa ingin tahu dan keberanian mencoba sesuatu yang berbeda membantu mereka mencari perspektif baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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