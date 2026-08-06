Jika Anda Ingin Membangun Keterampilan Kepemimpinan, Lakukan 6 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang membangun keterampilan kepemimpinan. (Magnific)

JawaPos.com - Menjadi seorang pemimpin bukan hanya tentang memiliki jabatan tinggi atau memimpin sebuah tim besar. Dalam psikologi modern, kepemimpinan dipandang sebagai serangkaian perilaku yang dapat dipelajari, dilatih, dan dikembangkan oleh siapa saja. Bahkan, banyak penelitian menunjukkan bahwa kualitas seorang pemimpin lebih banyak dibentuk oleh kebiasaan sehari-hari dibandingkan bakat alami.



Orang yang mampu memengaruhi, menginspirasi, dan membantu orang lain berkembang biasanya memiliki pola perilaku yang konsisten. Mereka tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu mendengarkan, mengendalikan emosi, dan terus belajar dari pengalaman.



Psikologi menjelaskan bahwa otak manusia membentuk karakter melalui pengulangan perilaku. Semakin sering seseorang melakukan kebiasaan positif, semakin kuat pula jalur saraf (neural pathways) yang mendukung kemampuan tersebut. Inilah sebabnya mengapa kepemimpinan dapat dilatih melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana namun berdampak besar.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (6/8), terdapat enam kebiasaan yang direkomendasikan oleh berbagai penelitian psikologi untuk membantu membangun keterampilan kepemimpinan.



1. Aktif Mendengarkan Sebelum Memberikan Pendapat



Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan calon pemimpin adalah terlalu fokus berbicara dibandingkan mendengarkan. Padahal menurut psikologi komunikasi, kemampuan mendengarkan aktif (active listening) merupakan fondasi hubungan interpersonal yang sehat.



Mendengarkan aktif berarti memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara tanpa terburu-buru memotong pembicaraan atau memikirkan jawaban sebelum mereka selesai berbicara.



Kebiasaan ini membuat orang lain merasa dihargai dan dipahami. Ketika seseorang merasa didengar, tingkat kepercayaan terhadap pemimpin akan meningkat secara alami.



Beberapa cara melatih active listening antara lain:



Menjaga kontak mata saat berbicara.

Menghindari memainkan ponsel ketika orang lain berbicara.

Mengulang inti pembicaraan untuk memastikan pemahaman.

Mengajukan pertanyaan yang menunjukkan ketertarikan.



Pemimpin yang mampu mendengarkan biasanya lebih mudah menyelesaikan konflik dan mengambil keputusan yang tepat karena memiliki informasi yang lebih lengkap.



2. Melatih Kecerdasan Emosional Setiap Hari



Dalam bukunya mengenai Emotional Intelligence, psikolog menunjukkan bahwa kecerdasan emosional sering kali menjadi prediktor kesuksesan kepemimpinan yang lebih kuat dibandingkan IQ.



Kecerdasan emosional meliputi kemampuan:



Mengenali emosi diri sendiri.

Mengendalikan reaksi emosional.

Memahami perasaan orang lain.

Menjalin hubungan sosial yang sehat.



Pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional tinggi tidak mudah marah ketika menghadapi tekanan. Mereka juga mampu memberikan kritik tanpa menyakiti harga diri anggota tim.



Cara sederhana melatih kecerdasan emosional antara lain:



Berhenti sejenak sebelum bereaksi ketika emosi muncul.

Mengenali penyebab stres.

Menuliskan perasaan dalam jurnal.

Belajar memahami perspektif orang lain.



Kebiasaan ini membantu seseorang menjadi lebih tenang dalam menghadapi situasi sulit.



3. Berani Mengambil Tanggung Jawab atas Kesalahan



Psikologi sosial menunjukkan bahwa orang lebih menghormati pemimpin yang mampu mengakui kesalahan dibandingkan mereka yang selalu mencari kambing hitam.



Mengakui kesalahan memang tidak nyaman, tetapi justru menunjukkan rasa percaya diri dan integritas.



Ketika seorang pemimpin berkata,



"Saya salah. Mari kita perbaiki bersama."



anggota tim biasanya akan merasa lebih aman untuk belajar dari kegagalan tanpa takut disalahkan.



Lingkungan kerja seperti ini dikenal sebagai psychological safety, yaitu kondisi ketika anggota tim merasa aman mengemukakan ide, bertanya, maupun mengakui kesalahan.



Budaya tersebut terbukti meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kerja sama.



4. Membiasakan Memberikan Apresiasi



Menurut psikologi positif, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk merasa dihargai.



Sayangnya, banyak orang hanya memberikan kritik ketika terjadi kesalahan, tetapi lupa mengapresiasi keberhasilan kecil.



Padahal apresiasi sederhana seperti:



"Terima kasih atas kerja kerasmu."

"Presentasimu sangat membantu."

"Saya menghargai usahamu."



dapat meningkatkan motivasi intrinsik seseorang.



Penelitian menunjukkan bahwa penghargaan yang tulus mampu meningkatkan rasa memiliki terhadap tim dan memperkuat hubungan antara pemimpin dengan anggotanya.



Apresiasi tidak selalu harus berupa bonus atau hadiah. Kata-kata yang tulus sering kali memberikan dampak psikologis yang lebih besar.



5. Terus Belajar dan Mau Menerima Masukan



Pemimpin hebat memiliki pola pikir berkembang (growth mindset), yaitu keyakinan bahwa kemampuan dapat terus ditingkatkan melalui latihan dan pengalaman.



Sebaliknya, orang dengan fixed mindset cenderung menganggap kemampuan sebagai sesuatu yang tetap sehingga enggan menerima kritik.



Kebiasaan belajar dapat dilakukan melalui:



Membaca buku setiap hari.

Mengikuti seminar atau pelatihan.

Meminta umpan balik dari rekan kerja.

Merefleksikan keberhasilan maupun kegagalan.



Pemimpin yang mau belajar memberi contoh bahwa perkembangan adalah proses seumur hidup.



Sikap rendah hati ini juga membuat anggota tim lebih terbuka untuk terus berkembang.



6. Konsisten Menjadi Teladan



Psikologi pembelajaran sosial menjelaskan bahwa manusia banyak belajar melalui observasi.



Artinya, orang lebih memperhatikan apa yang dilakukan seorang pemimpin daripada apa yang dikatakannya.



Jika seorang pemimpin meminta tim datang tepat waktu tetapi dirinya sendiri sering terlambat, kredibilitasnya akan menurun.



Sebaliknya, ketika pemimpin menunjukkan disiplin, kejujuran, kerja keras, dan rasa hormat kepada semua orang, anggota tim cenderung meniru perilaku tersebut.



Menjadi teladan berarti menunjukkan nilai-nilai yang ingin dibangun dalam tim melalui tindakan nyata setiap hari.



Konsistensi inilah yang pada akhirnya membangun kepercayaan, dan kepercayaan merupakan fondasi utama kepemimpinan yang efektif.



Mengapa Kebiasaan Lebih Penting daripada Bakat?



Banyak orang percaya bahwa pemimpin hebat dilahirkan, bukan dibentuk. Namun psikologi menunjukkan bahwa kemampuan memimpin berkembang melalui latihan yang dilakukan secara konsisten.



Setiap kebiasaan kecil—mulai dari mendengarkan dengan empati, mengelola emosi, mengakui kesalahan, memberikan apresiasi, terus belajar, hingga menjadi teladan—akan membentuk karakter kepemimpinan sedikit demi sedikit.



Perubahan mungkin tidak terlihat dalam satu atau dua hari. Namun ketika kebiasaan tersebut dilakukan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dampaknya akan sangat besar terhadap cara seseorang memengaruhi dan menginspirasi orang lain.



Kesimpulan



Kepemimpinan bukan sekadar kemampuan mengatur orang lain, melainkan kemampuan membangun kepercayaan, menciptakan hubungan yang sehat, dan mengarahkan orang menuju tujuan bersama. Psikologi menunjukkan bahwa kualitas tersebut tidak muncul secara instan, tetapi dibentuk melalui kebiasaan yang dilakukan setiap hari.



Dengan membiasakan diri untuk mendengarkan secara aktif, mengembangkan kecerdasan emosional, bertanggung jawab atas kesalahan, memberikan apresiasi, terus belajar, dan menjadi teladan yang konsisten, Anda sedang membangun fondasi kepemimpinan yang kuat.



