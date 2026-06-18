10 Perilaku Mengirim Pesan Teks yang Menurunkan Status Sosial Anda Tanpa Anda Sadari Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era komunikasi digital, pesan teks telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Cara seseorang mengirim pesan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga secara tidak langsung membentuk persepsi orang lain tentang kepribadian, tingkat kedewasaan, hingga status sosialnya. Menurut psikologi sosial, manusia cenderung menilai karakter dan kompetensi seseorang berdasarkan pola komunikasi yang mereka tunjukkan.

Tanpa disadari, beberapa kebiasaan saat berkirim pesan dapat membuat seseorang terlihat kurang percaya diri, terlalu membutuhkan perhatian, atau bahkan kurang memiliki kendali diri.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (17/6), terdapat sepuluh perilaku mengirim pesan yang dapat menurunkan status sosial Anda.

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1. Terlalu Cepat Membalas Setiap Pesan

Membalas pesan dengan cepat bukanlah sesuatu yang buruk. Namun, ketika seseorang selalu merespons dalam hitungan detik dan tampak selalu tersedia, hal itu dapat menciptakan kesan bahwa ia tidak memiliki prioritas lain dalam hidupnya.

Psikologi menunjukkan bahwa orang yang memiliki kehidupan yang seimbang biasanya tidak selalu dapat diakses setiap saat. Mereka memiliki pekerjaan, aktivitas, dan tanggung jawab lain yang membuat respons mereka lebih proporsional.

Menjaga ritme komunikasi yang sehat dapat menciptakan kesan bahwa Anda menghargai waktu sendiri dan memiliki kehidupan yang aktif.

2. Mengirim Banyak Pesan Berturut-turut Tanpa Balasan

Mengirim tiga, lima, atau bahkan sepuluh pesan ketika lawan bicara belum membalas sering kali mencerminkan kebutuhan akan validasi dan kurangnya kesabaran.