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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 19 Juni 2026 | 15.43 WIB

10 Kebiasaan Kecil yang Buat Seseorang Jauh Lebih Cantik Alami di Usia Berapa Pun Menurut Psikologi

Kebiasaan buat seseorang jauh lebih cantik alami di usia berapa pun menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik - Image

Kebiasaan buat seseorang jauh lebih cantik alami di usia berapa pun menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik

JawaPos.com – Kecantikan alami bukan hanya soal penampilan fisik, melainkan juga tentang cara seseorang membawa diri dan memperlakukan orang-orang di sekitarnya.

Secara psikologi, pesona sejati terpancar dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dan bisa terus berkembang bahkan hingga usia tujuh puluh atau delapan puluhan.

Kebiasaan-kebiasaan ini tidak membutuhkan perawatan mahal atau prosedur kecantikan tertentu karena semuanya berpusat pada cara seseorang hadir dan berinteraksi dengan dunia.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (19/6), berikut sepuluh kebiasaan kecil yang terbukti secara psikologi membuat seseorang tampak jauh lebih menarik dan bercahaya tanpa memandang usia.

1. Sering tersenyum dengan tulus

Senyuman yang tulus jauh lebih dari sekadar ekspresi wajah karena otak melepaskan hormon yang membantu melawan stres dan menurunkan kadar kortisol saat kamu tersenyum.

Tersenyum setiap hari secara aktif membuat seseorang terlihat lebih hidup dan bersemangat karena efek relaksasi yang ditimbulkan terlihat langsung di wajah.

Merangkul kerutan dan garis yang muncul saat tersenyum adalah tanda keautentikan yang membuat senyuman itu terasa jauh lebih memikat bagi orang lain.

2. Menjaga kontak mata dengan nyaman

Kontak mata yang konsisten menunjukkan perhatian dan ketulusan yang langsung membuat orang lain merasa diakui dan dihormati kehadirannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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