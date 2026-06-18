Banyak yang Tidak Tahu, Intip 8 Kebiasaan yang Sering Dilakukan Orang-orang Sukses Sebelum Jam 8 Pagi

Ilustrasi meditasi. (freepik)
JawaPos.com – Banyak orang sukses menyadari bahwa pagi hari merupakan waktu yang sangat berharga untuk mempersiapkan diri menghadapi aktivitas sepanjang hari.
Bagi mereka, momen di awal hari bukan sekadar rutinitas, melainkan kesempatan penting untuk membangun fokus, semangat, dan produktivitas. Suasana yang masih tenang sebelum pukul 8 pagi juga minim gangguan, sehingga ideal untuk memulai hari dengan lebih terarah.
Tidak heran jika banyak individu berprestasi di berbagai belahan dunia memiliki kebiasaan khusus yang dilakukan sejak pagi. Rutinitas tersebut membantu menjaga pola pikir tetap positif, meningkatkan energi, serta mendukung kesehatan dan kesuksesan dalam jangka panjang.
Mengutip English Jagran, berikut delapan kebiasaan yang umum dilakukan oleh orang-orang sukses sebelum pukul 8 pagi.
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1. Bangun jam 5 pagi
Orang-orang sukses memahami pentingnya memulai hari lebih awal. Bangun sekitar pukul 5 pagi memberi mereka waktu untuk memulai hari.
Jam-jam pagi yang tenang sangat penting bagi orang-orang sukses untuk fokus pada pekerjaan dan pertumbuhan pribadi.
2. Hidrasi untuk memberi energi
Sebelum menjalani hari yang sibuk, orang-orang sukses memprioritaskan hidrasi.
Minum segelas air putih setelah bangun tidur bantu menghidrasi kembali tubuh, memulai metabolisme, dan meningkatkan energi untuk hari yang produktif.
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