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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 19 Juni 2026 | 04.07 WIB

Seni Menikmati Kesendirian: 9 Kebiasaan yang Membuat Kesendirian Terasa seperti Kebebasan, Bukan Kesepian Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang merasa bebas saat sendirian (Magnific/Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang merasa bebas saat sendirian (Magnific/Freepik)

JawaPos.com - Di tengah dunia yang semakin terhubung, kesendirian sering kali dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Banyak orang menganggap bahwa sendirian berarti kesepian, terasing, atau bahkan tidak bahagia. Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa kesendirian dan kesepian adalah dua hal yang berbeda.

Kesepian adalah kondisi emosional ketika seseorang merasa kurang memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain. Sementara itu, kesendirian adalah keadaan fisik ketika seseorang berada sendiri, yang justru dapat menjadi sumber ketenangan, kreativitas, dan pertumbuhan diri.

Orang-orang yang mampu menikmati waktu sendiri tidak berarti antisosial atau menutup diri dari dunia. Mereka hanya memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada kehadiran orang lain.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (17/6), terdapat sembilan kebiasaan yang membuat kesendirian terasa seperti kebebasan, bukan kesepian, menurut berbagai temuan psikologi.

1. Mereka Mengubah Waktu Sendiri Menjadi Pilihan, Bukan Hukuman

Perbedaan terbesar antara kesendirian yang menenangkan dan kesepian yang menyakitkan terletak pada cara seseorang memaknainya.

Psikolog menemukan bahwa ketika seseorang memilih untuk menikmati waktu sendiri secara sadar, pengalaman tersebut cenderung meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Sebaliknya, jika sendirian dianggap sebagai bentuk penolakan atau keterasingan, perasaan negatif lebih mudah muncul.

Orang yang nyaman dengan kesendirian biasanya tidak berkata, "Aku tidak punya siapa-siapa." Mereka justru berpikir, "Ini waktuku untuk beristirahat dan mengisi ulang energi."

Sudut pandang inilah yang membuat kesendirian terasa seperti ruang pribadi yang berharga.

2. Mereka Menjalin Hubungan yang Sehat dengan Diri Sendiri

Editor: Candra Mega Sari
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