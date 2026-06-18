Jika Seseorang Menunjukkan 8 Tanda Ini, Berarti Mereka Tertarik Padamu tapi Berusaha Menyembunyikannya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Perasaan tertarik kepada seseorang tidak selalu ditunjukkan secara terang-terangan. Banyak orang memilih untuk menyembunyikan perasaannya karena rasa malu, takut ditolak, menjaga profesionalisme, atau sekadar ingin memastikan bahwa perasaannya memang nyata. Namun, menurut psikologi, ketertarikan sering kali muncul melalui bahasa tubuh, kebiasaan kecil, dan pola interaksi yang dilakukan secara tidak sadar.

Meskipun tidak ada satu tanda yang bisa dijadikan bukti mutlak bahwa seseorang menyukaimu, kombinasi beberapa perilaku berikut dapat menjadi petunjuk yang cukup kuat.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (17/6), terdapat delapan tanda yang menunjukkan seseorang tertarik padamu, tetapi berusaha menyembunyikannya.

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1. Mereka Sering Mencuri Pandang, Lalu Cepat Mengalihkan Tatapan

Kontak mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling kuat. Seseorang yang menyimpan perasaan sering kali tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan orang yang disukainya. Mereka mungkin diam-diam memandangmu ketika kamu tidak menyadarinya.

Namun, begitu pandangan kalian bertemu, mereka segera mengalihkan mata atau berpura-pura melihat ke arah lain. Reaksi ini biasanya muncul karena rasa gugup atau takut ketahuan.

Menurut psikologi, kontak mata yang berulang merupakan salah satu indikator ketertarikan. Meski begitu, orang yang mencoba menyembunyikan perasaannya akan berusaha menjaga agar tatapan tersebut tidak terlalu jelas.

Tanda tambahannya:

Mereka sering melihatmu saat sedang tertawa bersama teman-teman.

Tatapan mereka tampak lebih lembut dibanding kepada orang lain.

Mereka tersenyum kecil ketika menyadari kamu memperhatikan mereka.

2. Mereka Mengingat Hal-Hal Kecil tentang Dirimu