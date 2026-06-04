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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 4 Juni 2026 | 23.00 WIB

8 Kebiasaan yang Dilakukan Orang Sukses Sebelum Jam 7 Pagi dan Orang yang Tetap Berjuang Setelah Jam 9 Malam Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang berolahraga di pagi hari (Magnific/Katemangostar) - Image

Ilustrasi seseorang yang berolahraga di pagi hari (Magnific/Katemangostar)

JawaPos.com - Kesuksesan sering kali terlihat sebagai hasil dari bakat, keberuntungan, atau kesempatan. Namun, berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan sehari-hari memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap pencapaian seseorang dibandingkan faktor-faktor tersebut. Banyak orang sukses memiliki pola hidup yang berbeda dari kebanyakan orang, terutama pada jam-jam yang sering dianggap sepele: sebelum pukul 07.00 pagi dan setelah pukul 21.00 malam.

Menariknya, psikologi modern menjelaskan bahwa waktu-waktu tersebut merupakan periode penting ketika otak berada dalam kondisi yang sangat mendukung pembentukan kebiasaan, refleksi diri, dan pengambilan keputusan. Orang-orang yang berhasil dalam karier, bisnis, maupun kehidupan pribadi cenderung memanfaatkan waktu tersebut untuk aktivitas yang memperkuat disiplin, fokus, dan kesehatan mental mereka.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (4/6), terdapat delapan kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang sukses sebelum jam 7 pagi dan mereka yang tetap berjuang untuk meraih tujuan setelah jam 9 malam, berdasarkan prinsip-prinsip psikologi perilaku.

1. Bangun dengan Tujuan yang Jelas

Salah satu ciri utama orang sukses adalah mereka tidak bangun tanpa arah. Sebelum memulai hari, mereka sudah memiliki gambaran mengenai apa yang ingin dicapai.

Menurut teori Goal Setting yang dikembangkan oleh psikolog Edwin Locke, tujuan yang spesifik dan menantang dapat meningkatkan motivasi serta kinerja seseorang. Karena itu, banyak individu berprestasi memulai pagi dengan meninjau target harian mereka.

Mereka tidak bertanya, "Apa yang akan saya lakukan hari ini?" tetapi "Apa satu hal terpenting yang harus saya selesaikan hari ini?"

Kebiasaan sederhana ini membantu otak memfokuskan energi pada prioritas yang benar sejak awal hari.

2. Melakukan Aktivitas Fisik Ringan

Sebelum pukul 07.00, banyak orang sukses meluangkan waktu untuk berjalan kaki, jogging, bersepeda, yoga, atau latihan ringan lainnya.

Editor: Candra Mega Sari
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