8 Kebiasaan Pagi yang Diam-Diam Mengubah Seluruh Hidupku Selama Setahun Terakhir Menurut Psikologi

JawaPos.com - Setahun yang lalu, saya pernah berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari langkah-langkah besar. Saya membayangkan bahwa untuk menjadi lebih produktif, lebih tenang, atau lebih sukses, saya perlu mengubah seluruh gaya hidup sekaligus.

Ternyata saya salah.

Psikologi modern menunjukkan bahwa perubahan hidup yang bertahan lama justru sering lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Bukan tindakan spektakuler yang sesekali dilakukan, melainkan rutinitas sederhana yang diulang setiap hari tanpa banyak drama.

Selama satu tahun terakhir, saya mulai menerapkan beberapa kebiasaan pagi yang tampak biasa saja. Tidak ada yang revolusioner. Tidak ada ritual ekstrem yang mengharuskan bangun pukul 4 pagi atau berlari puluhan kilometer sebelum matahari terbit.

Namun tanpa saya sadari, kebiasaan-kebiasaan ini perlahan mengubah cara berpikir, cara bekerja, hubungan dengan orang lain, hingga kesehatan mental saya.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (8/6), terdapat delapan kebiasaan pagi yang diam-diam memberikan dampak terbesar dalam hidup saya menurut berbagai temuan psikologi.

1. Tidak Langsung Memegang Ponsel Setelah Bangun Tidur

Dulu, hal pertama yang saya lakukan setiap pagi adalah membuka ponsel. Saya mengecek notifikasi, media sosial, berita, email, dan berbagai pesan yang masuk semalaman.

Masalahnya, saya belum sempat menentukan suasana hati sendiri, tetapi sudah membiarkan dunia menentukan suasana hati saya.