7 Ciri Orang yang Selalu Kehabisan Uang meski Penghasilannya Terus Bertambah dari Waktu ke Waktu

Ilustrasi orang yang selalu kehabisan uang (Magnific)
JawaPos.com - Banyak orang beranggapan bahwa masalah keuangan akan selesai dengan sendirinya ketika penghasilan meningkat.
Kenyataannya, hal tersebut tidak selalu benar. Tidak sedikit orang yang berhasil mendapatkan kenaikan gaji, bonus yang lebih besar, atau sumber pendapatan tambahan, tetapi tetap merasa kesulitan menyisihkan uang dan selalu menunggu gajian berikutnya.
Fenomena ini cukup umum terjadi. Dalam dunia keuangan, kondisi tersebut sering dikaitkan dengan gaya hidup yang terus meningkat seiring bertambahnya pendapatan.
Akibatnya, setiap kenaikan penghasilan justru diikuti oleh kenaikan pengeluaran yang sama besar, bahkan lebih tinggi.
Pada akhirnya, jumlah uang yang masuk memang bertambah, tetapi kondisi finansial tidak mengalami perubahan yang berarti.
Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh ciri yang sering dimiliki orang yang selalu kehabisan uang meski penghasilannya terus meningkat dari waktu ke waktu.
1. Pengeluaran Selalu Naik Setiap Kali Penghasilan Bertambah
Salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah kebiasaan meningkatkan gaya hidup setiap kali memperoleh kenaikan pendapatan.
Ketika gaji naik, mereka segera mengganti ponsel, membeli kendaraan yang lebih mahal, berpindah ke tempat tinggal yang lebih besar, atau meningkatkan berbagai pengeluaran lainnya.
Semua tambahan pendapatan langsung habis untuk memenuhi standar hidup yang baru.
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