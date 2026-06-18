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Endah Primasari Utami
Kamis, 18 Juni 2026 | 20.29 WIB

Pilih Gambar Pohon Favorit, Ungkap Apa yang Paling Anda Andalkan dalam Hidup

Pilihan gambar pohon favorit ungkap apa yang Anda andalkan dalam hidup. Sumber: Instagram dasha.takisho.

JawaPos.com - Apa yang Anda andalkan dalam hidup sering kali memengaruhi cara Anda mengambil keputusan, menghadapi tantangan, hingga menentukan arah hidup.

Pegangan utama saat menghadapi berbagai situasi, ini bisa berupa cinta, disiplin, stabilitas, atau kebebasan.

Semuanya dapat diketahui dari pilihan gambar pohon favorit yang dilansir JawaPos.com dari dasha.takisho pada Kamis (18/6), berikut ini arti dibaliknya.

Pohon 1

Memilih pohon 1 tandanya Anda mengandalkan kebebasan.

Anda perlu untuk merasa bahwa hidup Anda adalah milik Anda sendiri.

Tekanan, kendali, dan batasan memang menguras energi Anda.

 
Tapi, ketika Anda mampu mengikuti jalan Anda sendiri dan membuat pilihan sendiri, Anda akan baik-baik saja.

Pohon 2

Memilih pohon 2 berarti Anda mengandalkan cinta dan koneksi emosional.

Tidak heran bila hati Anda hangat dan sering memberi daripada menerima.

Bagi Anda, hubungan itu begitu berarti, baik dengan keluarga, teman, atau kekasih.

Kemampuan untuk peduli secara mendalam menjadi kekuatan terbesar Anda.

Pohon 3

Memilih pohon 3 artinya Anda mengandalkan kekuatan dan stabilitas.

Anda dilihat sebagai seorang yang dapat dipercaya.

Ketika hidup menjadi lebih sulit, Anda jarang sekali panik.

Anda senang membangun sesuatu yang kokoh daripada hanya mengejar kegembiraan sementara.

Pohon 4

Memilih pohon 4 tandanya Anda mengandalkan gairah dan juga inspirasi.

Pribadi Anda didorong oleh kegembiraan, kreativitas, dan mimpi besar.

Jadi, ketika sesuatu benar-benar membangkitkan minat Anda, maka Anda menjadi tak terhentikan.

Ini membuat rutinitas menjadi musuh terbesar Anda.

Pohon 5

Memilih pohon 5 berarti Anda mengandalkan disiplin dan tekad.

Anda tidak selalu menunggu kondisi menjadi sempurna.

Sebaliknya, Anda terus bergerak maju, bahkan saat keadaan menjadi sulit.

Itu sebabnya, Sebagian besar pencapaian Anda berasal dari ketekunan daripada keberuntungan.

Pohon 6

Memilih pohon 6 artinya Anda mengandalkan intuisi.

Anda sering kali merasakan sesuatu sebelum ada penjelasan logis.

Naluri Anda lebih kuat dari yang Anda sadari.

Ketika Anda memercayainya, maka Anda bisa membuat keputusan yang tepat.

Editor: Hanny Suwindari
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