Pilih Gambar Pohon Favorit, Ungkap Apa yang Paling Anda Andalkan dalam Hidup

JawaPos.com - Apa yang Anda andalkan dalam hidup sering kali memengaruhi cara Anda mengambil keputusan, menghadapi tantangan, hingga menentukan arah hidup.
Pegangan utama saat menghadapi berbagai situasi, ini bisa berupa cinta, disiplin, stabilitas, atau kebebasan.
Semuanya dapat diketahui dari pilihan gambar pohon favorit yang dilansir JawaPos.com dari dasha.takisho pada Kamis (18/6), berikut ini arti dibaliknya.
Pohon 1
Memilih pohon 1 tandanya Anda mengandalkan kebebasan.
Anda perlu untuk merasa bahwa hidup Anda adalah milik Anda sendiri.
Tekanan, kendali, dan batasan memang menguras energi Anda.
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