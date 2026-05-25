Cara Anda Memroses Emosi dan Memecahkan Masalah Terungkap Melalui Tes Ilusi Optik Berikut, Pohon atau Deretan Wajah Manusia yang Pertama Kali Terlihat?

Tes ilusi optik pohon atau deretan wajah manusia. (Instagram dasha.takisho)
JawaPos.com - Memroses emosi dan memecahkan masalah menjadi dua hal yang jarang sekali disadari banyak orang.
Dilansir JawaPos.com dari dashatakisho pada Senin (25/5), namun, dengan ilusi optik pohon atau deretan wajah manusia semuanya akan terungkap.
Dengan demikian, Anda dapat mengenali diri Anda lebih baik lagi dari sebelumnya.
1. Pohon
Jika pohon yang Anda lihat pertama kali alih-alih deretan wajah manusia, maka Anda seorang yang logis, membumi, serta kuat secara emosional meski berada dibawah tekanan.
Itu membuat orang lain begitu percaya kepada Anda.
Anda lebih memilih melihat sesuatu secara garis besar daripada tersesat dalam detail.
Meski demikian, Anda memiliki kecenderungan berpikir secara mendalam sebelum bertindak.
Membuat Anda sering kali mencari akar permasalahan daripada hanya memperbaiki permukaan.
2. Deretan Wajah Manusia
Sebaliknya, jika Anda melihat deretan wajah manusia terlebih dahulu dalam ilusi optik kali ini menandakan Anda sosok yang sangat intuitif dan peka secara emosional.
Perhatian Anda tertuju pada suasana hati orang lain, ketegangan tersembunyi, dan energi emosional mereka.
Ini membuat Anda cenderung memecahkan masalah melalui pemahaman orang lain daripada logika semata.
Empati dan karisma Anda begitu kuat yang membuat Anda terlalu banyak menyerap tekanan emosional dari dunia sekitar Anda.***
