Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Endah Primasari Utami
Selasa, 26 Mei 2026 | 00.42 WIB

Cara Anda Memroses Emosi dan Memecahkan Masalah Terungkap Melalui Tes Ilusi Optik Berikut, Pohon atau Deretan Wajah Manusia yang Pertama Kali Terlihat?

Tes&nbsp;ilusi optik pohon atau deretan wajah manusia. (Instagram dasha.takisho) - Image

Tes&nbsp;ilusi optik pohon atau deretan wajah manusia. (Instagram dasha.takisho)

 
 
 

JawaPos.com - Memroses emosi dan memecahkan masalah menjadi dua hal yang jarang sekali disadari banyak orang.

Dilansir JawaPos.com dari dashatakisho pada Senin (25/5), namun, dengan ilusi optik pohon atau deretan wajah manusia semuanya akan terungkap.

Dengan demikian, Anda dapat mengenali diri Anda lebih baik lagi dari sebelumnya.

1. Pohon

Jika pohon yang Anda lihat pertama kali alih-alih deretan wajah manusia, maka Anda seorang yang logis, membumi, serta kuat secara emosional meski berada dibawah tekanan.

Itu membuat orang lain begitu percaya kepada Anda.

Anda lebih memilih melihat sesuatu secara garis besar daripada tersesat dalam detail.

Meski demikian, Anda memiliki kecenderungan berpikir secara mendalam sebelum bertindak.

Membuat Anda sering kali mencari akar permasalahan daripada hanya memperbaiki permukaan.

2. Deretan Wajah Manusia

Sebaliknya, jika Anda melihat deretan wajah manusia terlebih dahulu dalam ilusi optik kali ini menandakan Anda sosok yang sangat intuitif dan peka secara emosional.

Perhatian Anda tertuju pada suasana hati orang lain, ketegangan tersembunyi, dan energi emosional mereka.

Ini membuat Anda cenderung memecahkan masalah melalui pemahaman orang lain daripada logika semata.

Empati dan karisma Anda begitu kuat yang membuat Anda terlalu banyak menyerap tekanan emosional dari dunia sekitar Anda.***

 
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Teknologi Baru Skin Tightening Non-Invasif, Ini Manfaatnya untuk Kekencangan dan Kesehatan Kulit - Image
Lifestyle

Teknologi Baru Skin Tightening Non-Invasif, Ini Manfaatnya untuk Kekencangan dan Kesehatan Kulit

Selasa, 19 Mei 2026 | 18.38 WIB

5 Penyebab Pigmentasi Pada Wajah, Ada Perubahan Hormon hingga Penuaan - Image
Lifestyle

5 Penyebab Pigmentasi Pada Wajah, Ada Perubahan Hormon hingga Penuaan

Sabtu, 16 Mei 2026 | 15.50 WIB

Ada Efek Segar dan Dingin, Intip 3 Masker Wajah DIY Cocok untuk Cuaca Panas - Image
Lifestyle

Ada Efek Segar dan Dingin, Intip 3 Masker Wajah DIY Cocok untuk Cuaca Panas

Selasa, 5 Mei 2026 | 20.43 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore