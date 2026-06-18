ilustrasi wanita yang sukses finansial. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kesuksesan finansial bukan hanya soal punya rekening tabungan yang cukup, ini adalah kebebasan memilih terlepas dari apa pun yang mungkin ditentukan oleh keuangan Anda.
Bagi banyak wanita, kesuksesan finansial bukan hanya soal memperoleh pengetahuan keuangan yang diperlukan.
Ini juga mengubah pola pikir, membangun ketahanan, dan menerapkan perilaku untuk pertumbuhan finansial.
Melansir English jagran, berikut 9 kebiasaan wanita mandiri untuk meraih kesuksesan finansial.
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1. Mereka membayar diri sendiri terlebih dahulu
Wanita yang mandiri memahami pentingnya menabung untuk tujuan masa depan dan kesuksesan jangka panjang.
Oleh karena itu, sebelum membelanjakan uang untuk hal lain, mereka menyisihkan uang untuk tabungan dan investasi.
Mereka membangun jaring pengaman untuk saat-saat dibutuhkan, karena keadaan darurat yang tak terduga dapat terjadi pada siapa saja kapan saja.
2. Mereka mengikuti anggaran
Seni mengelola anggaran adalah keterampilan hidup. Wanita yang mandiri membuat anggaran bulanan atau mingguan dan mematuhinya.
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