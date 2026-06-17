5 Tanda Kamu Jatuh Cinta pada Seseorang yang Tidak Membalas Cintamu Menurut Psikologi

JawaPos.com - Jatuh cinta adalah pengalaman yang indah, tetapi tidak semua perasaan mendapatkan balasan yang sama. Salah satu situasi yang paling menyakitkan adalah ketika kita mencintai seseorang yang tidak memiliki perasaan serupa. Dalam psikologi, cinta yang tidak terbalas atau unrequited love merupakan fenomena yang cukup umum dan dapat memengaruhi emosi, pikiran, bahkan kesehatan mental seseorang.

Sering kali, seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang terjebak dalam hubungan satu arah. Mereka terus berharap, mencari tanda-tanda kecil, dan mengabaikan kenyataan yang sebenarnya.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (16/6), jika kamu sering bertanya-tanya apakah perasaanmu hanya bertepuk sebelah tangan, berikut lima tanda yang menurut psikologi menunjukkan bahwa kamu mungkin jatuh cinta pada seseorang yang tidak membalas cintamu.

1. Kamu Selalu Menjadi Pihak yang Memulai Komunikasi

Salah satu tanda paling jelas dari cinta yang tidak terbalas adalah adanya ketidakseimbangan dalam komunikasi. Kamu hampir selalu menjadi orang yang lebih dulu mengirim pesan, menelepon, atau mencari alasan untuk bertemu. Sementara itu, dia jarang menghubungimu terlebih dahulu.

Dalam psikologi hubungan, ketertarikan yang sehat biasanya ditandai dengan adanya timbal balik. Kedua orang sama-sama berusaha menjaga komunikasi dan menunjukkan minat satu sama lain. Jika semua usaha hanya datang dari satu pihak, hal itu bisa menjadi pertanda bahwa perasaan tersebut tidak dibalas dengan tingkat yang sama.

Kamu mungkin mulai mencari alasan untuk membenarkan sikapnya, seperti "Dia hanya sibuk" atau "Dia memang tidak suka chatting". Namun, jika pola ini berlangsung terus-menerus, kemungkinan besar kamu sedang mempertahankan harapan yang tidak sejalan dengan kenyataan.

2. Kamu Terlalu Banyak Menafsirkan Tanda-Tanda Kecil

Ketika seseorang sedang jatuh cinta, otaknya cenderung fokus pada hal-hal yang mendukung harapannya. Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai confirmation bias, yaitu kecenderungan untuk hanya memperhatikan informasi yang sesuai dengan keinginan kita.