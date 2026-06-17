Jika Seseorang Sering Memposting 10 Hal Ini, Mereka Mungkin Sedang Menutupi Kurangnya Pencapaian Nyata Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era media sosial, hampir semua orang ingin menunjukkan sisi terbaik dari dirinya. Tidak ada yang salah dengan membagikan momen bahagia, pencapaian, atau pengalaman berharga. Namun, psikologi menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, kebutuhan untuk terus-menerus menampilkan citra tertentu dapat menjadi cara untuk menutupi perasaan tidak puas terhadap diri sendiri atau kurangnya pencapaian yang dirasakan dalam kehidupan nyata.

Fenomena ini dikenal sebagai self-presentation atau manajemen kesan, yaitu usaha seseorang untuk membentuk bagaimana orang lain memandang dirinya. Ketika seseorang merasa kurang percaya diri terhadap pencapaian nyata yang dimilikinya, ia terkadang lebih fokus membangun citra daripada membangun kehidupan yang sebenarnya.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (16/6), terdapat 10 hal yang sering diposting secara berlebihan yang, menurut psikologi, dapat menjadi tanda adanya kebutuhan untuk menutupi kurangnya pencapaian nyata.

1. Kutipan Motivasi Setiap Hari Tanpa Tindakan Nyata

Kutipan inspiratif memang dapat memberikan semangat. Namun, ketika seseorang terus membagikan kata-kata tentang kesuksesan, disiplin, dan kerja keras tanpa adanya bukti nyata dalam kehidupannya, hal itu bisa menjadi bentuk kompensasi psikologis.

Menurut teori self-enhancement, seseorang terkadang mencoba meningkatkan citra dirinya melalui simbol-simbol kesuksesan, meskipun hasil nyata belum sesuai dengan yang diharapkan.

Bukan berarti semua orang yang suka membagikan kutipan motivasi tidak sukses. Namun, jika hal itu menjadi aktivitas utama dibandingkan tindakan nyata, mungkin ada kebutuhan untuk terlihat produktif tanpa benar-benar bergerak maju.

2. Pamer Kesibukan secara Berlebihan

"Kerja sampai tengah malam."