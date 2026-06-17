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Rabbany Wanadriani
Kamis, 18 Juni 2026 | 03.00 WIB

5 Tips Ampuh untuk Menghadapi Orang yang Membuat Anda Stres Menurut Psikologi, Penasaran?

Ilustrasi orang yang sedang berdebat hingga stres. (Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang sedang berdebat hingga stres. (Freepik)

JawaPos.com – Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang harus berhadapan dengan individu yang membawa pengaruh negatif dan menguras energi emosional.

Mereka bisa saja berupa rekan kerja yang gemar memicu konflik, teman yang selalu berpikir pesimis, atau anggota keluarga yang kurang menghormati batasan pribadi. Kehadiran orang-orang seperti ini sering kali menjadi tantangan yang sulit dihindari.

Jika terus dibiarkan, interaksi dengan mereka dapat memengaruhi suasana hati, menurunkan konsentrasi, hingga mengganggu ketenangan pikiran. Tidak jarang, kondisi tersebut membuat seseorang merasa lelah secara mental maupun emosional.

Meskipun demikian, mengambil jarak atau menegur mereka secara langsung tidak selalu menjadi pilihan yang mudah untuk dilakukan.

Berdasarkan ulasan yang dikutip dari Times of India, terdapat lima strategi cerdas menurut psikologi yang dapat membantu Anda menghadapi orang-orang yang kerap menimbulkan stres tanpa harus memperburuk hubungan.

1. Ubahlah cara Anda melihatnya

Terkadang, segala sesuatunya tidak sejelas yang terlihat. Lain kali jika perilaku seseorang membuat Anda kesal, cobalah berhenti sejenak.

Mungkin mereka tidak bermaksud bersikap kasar. Mungkin kata-kata kasar mereka lebih berkaitan dengan apa yang mereka hadapi daripada dengan Anda.

Mengubah perspektif Anda tidak akan memperbaiki segalanya, tetapi dapat membuat situasi terasa sedikit lebih ringan.

2. Cari tahu apa yang cocok untuk Anda

Editor: Setyo Adi Nugroho
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