4 Tanda Seseorang Workaholic yang Hidup Hanya untuk Kerja dan Dampak Burnout Menurut Psikologi

JawaPos.com – Menjadi workaholic sering dianggap sebagai tanda dedikasi tinggi, padahal psikologi menunjukkan dampaknya jauh lebih merusak dari yang disadari.

Terlalu terfokus pada kerja menciptakan ketidakseimbangan yang pada akhirnya berujung pada burnout dan kerusakan di berbagai area kehidupan.

Riset membuktikan bahwa produktivitas tertinggi justru datang dari mereka yang menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan aspek kehidupan lainnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (17/6), berikut empat tanda yang berulang kali dilakukan oleh seseorang yang hidupnya benar-benar hanya berputar di sekitar pekerjaan semata.

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1. Terlalu serius menanggapi umpan balik dan kritik

Tidak ada seorangpun yang sempurna dalam setiap aspek pekerjaan, dan umpan balik adalah bagian alami dari pertumbuhan profesional.

Namun bagi mereka yang terlalu beridentifikasi dengan pekerjaan, kritik sekecil apapun terasa seperti serangan terhadap harga diri mereka.

Di dalam diri mereka tertanam keyakinan bahwa rasa berharga hanya bisa dipertahankan jika mereka memberikan segalanya tanpa celah.

Ketika umpan balik datang dan mengusik gambaran sempurna itu, respons yang muncul adalah defensif bukan reflektif.