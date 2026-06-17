11 Cara Perempuan Cerdas Berhenti People Pleaser Seiring Usia Menurut Psikologi

JawaPos.com – Seiring bertambahnya usia, perempuan cerdas mulai meninggalkan kebiasaan people pleaser yang selama ini menguras energi dan identitas mereka.

Psikologi menjelaskan bahwa pergeseran ini bukan tentang menjadi kasar, melainkan tentang memprioritaskan diri sendiri dengan lebih jujur.

Membangun batasan diri yang sehat adalah tanda kedewasaan emosional yang justru memperkuat kualitas hubungan dan kesejahteraan batin seseorang.

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Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (17/6), berikut sebelas cara brillian yang dilakukan perempuan cerdas ketika mereka akhirnya berhenti berusaha menyenangkan semua orang di sekitar mereka.

1. Berhenti menjelaskan diri secara berlebihan

Terlalu banyak menjelaskan diri hanya membuka ruang bagi pendapat dan kritik yang tidak diminta dari orang yang tidak peduli.

Psikolog mengingatkan bahwa over-explaining justru melemahkan pesan yang ingin disampaikan sekaligus menguras energi dan harga diri.

2. Tidak lagi berkata ya karena rasa bersalah

Mengiyakan sesuatu hanya karena takut mengecewakan orang lain adalah kebiasaan yang memutus seseorang dari kebutuhan dirinya sendiri.