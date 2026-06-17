11 Cara Perempuan Cerdas Berhenti People Pleaser Seiring Usia Menurut Psikologi

Cara perempuan cerdas berhenti people pleaser seiring usia menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Seiring bertambahnya usia, perempuan cerdas mulai meninggalkan kebiasaan people pleaser yang selama ini menguras energi dan identitas mereka.
Psikologi menjelaskan bahwa pergeseran ini bukan tentang menjadi kasar, melainkan tentang memprioritaskan diri sendiri dengan lebih jujur.
Membangun batasan diri yang sehat adalah tanda kedewasaan emosional yang justru memperkuat kualitas hubungan dan kesejahteraan batin seseorang.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (17/6), berikut sebelas cara brillian yang dilakukan perempuan cerdas ketika mereka akhirnya berhenti berusaha menyenangkan semua orang di sekitar mereka.
1. Berhenti menjelaskan diri secara berlebihan
Terlalu banyak menjelaskan diri hanya membuka ruang bagi pendapat dan kritik yang tidak diminta dari orang yang tidak peduli.
Psikolog mengingatkan bahwa over-explaining justru melemahkan pesan yang ingin disampaikan sekaligus menguras energi dan harga diri.
2. Tidak lagi berkata ya karena rasa bersalah
Mengiyakan sesuatu hanya karena takut mengecewakan orang lain adalah kebiasaan yang memutus seseorang dari kebutuhan dirinya sendiri.
Menetapkan batasan yang jelas adalah cara untuk tetap terhubung dengan diri sendiri, bukan tanda bahwa seseorang tidak peduli.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!