Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Rabu, 17 Juni 2026 | 01.51 WIB

10 Ciri Kepribadian Orang yang Suka Minum Kopi Hitam Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Ilustrasi seseorang yang sangat menyukai kopi hitam (Magnific/Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang sangat menyukai kopi hitam (Magnific/Freepik)

JawaPos.com - Kopi hitam bukan sekadar minuman pengusir kantuk. Bagi sebagian orang, secangkir kopi hitam tanpa gula sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan rutinitas sehari-hari.

Menariknya, sejumlah penelitian dalam bidang psikologi dan perilaku konsumen menemukan bahwa preferensi terhadap jenis minuman tertentu dapat berkaitan dengan karakter dan kepribadian seseorang.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (15/6), meskipun tidak bisa dijadikan patokan mutlak, beberapa ciri berikut sering ditemukan pada orang yang menyukai kopi hitam. Apa saja?

1. Cenderung Sederhana dan Praktis

Penikmat kopi hitam biasanya menyukai sesuatu yang sederhana. Mereka tidak terlalu membutuhkan banyak tambahan seperti krimer, susu, atau pemanis. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka cenderung menghargai efisiensi dan lebih memilih solusi yang praktis daripada sesuatu yang rumit.

Orang dengan karakter seperti ini umumnya tidak suka bertele-tele dan lebih fokus pada hal-hal yang dianggap penting.

2. Memiliki Disiplin yang Tinggi

Menurut beberapa studi mengenai preferensi makanan dan minuman, orang yang memilih kopi hitam sering kali menunjukkan tingkat disiplin yang baik. Mereka terbiasa menjalani rutinitas dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri.

Sifat ini membuat mereka lebih mudah konsisten dalam mengejar tujuan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi.

3. Mandiri dan Tidak Bergantung pada Orang Lain

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
11 Tanda Kecerdasan Orang Berbakat yang Secara Psikologi Tidak Ada Hubungannya dengan Skor IQ - Image
Kepribadian

11 Tanda Kecerdasan Orang Berbakat yang Secara Psikologi Tidak Ada Hubungannya dengan Skor IQ

Selasa, 16 Juni 2026 | 15.10 WIB

8 Kebiasaan Orang yang Entah Bagaimana Terlihat 15 Tahun Lebih Muda dari Usia Sebenarnya Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Kebiasaan Orang yang Entah Bagaimana Terlihat 15 Tahun Lebih Muda dari Usia Sebenarnya Menurut Psikologi

Selasa, 16 Juni 2026 | 03.32 WIB

Orang yang Tidak Terlalu Berbagi Informasi di Media Sosial Seringkali Memiliki 7 Ciri Kepribadian yang Kuat Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Tidak Terlalu Berbagi Informasi di Media Sosial Seringkali Memiliki 7 Ciri Kepribadian yang Kuat Ini Menurut Psikologi

Selasa, 16 Juni 2026 | 03.17 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

7

MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore