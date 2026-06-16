10 Ciri Kepribadian Orang yang Suka Minum Kopi Hitam Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Kopi hitam bukan sekadar minuman pengusir kantuk. Bagi sebagian orang, secangkir kopi hitam tanpa gula sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan rutinitas sehari-hari.

Menariknya, sejumlah penelitian dalam bidang psikologi dan perilaku konsumen menemukan bahwa preferensi terhadap jenis minuman tertentu dapat berkaitan dengan karakter dan kepribadian seseorang.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (15/6), meskipun tidak bisa dijadikan patokan mutlak, beberapa ciri berikut sering ditemukan pada orang yang menyukai kopi hitam. Apa saja?

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1. Cenderung Sederhana dan Praktis

Penikmat kopi hitam biasanya menyukai sesuatu yang sederhana. Mereka tidak terlalu membutuhkan banyak tambahan seperti krimer, susu, atau pemanis. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka cenderung menghargai efisiensi dan lebih memilih solusi yang praktis daripada sesuatu yang rumit.

Orang dengan karakter seperti ini umumnya tidak suka bertele-tele dan lebih fokus pada hal-hal yang dianggap penting.

2. Memiliki Disiplin yang Tinggi

Menurut beberapa studi mengenai preferensi makanan dan minuman, orang yang memilih kopi hitam sering kali menunjukkan tingkat disiplin yang baik. Mereka terbiasa menjalani rutinitas dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri.

Sifat ini membuat mereka lebih mudah konsisten dalam mengejar tujuan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi.