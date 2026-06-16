9 Frasa Percakapan yang Membuat Orang Merasa Cepat Dihargai saat Anda Menggunakannya Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang cepat dihargai (Magnific/Drobotdean)
JawaPos.com - Setiap orang ingin merasa dihargai. Bukan hanya lewat hadiah atau pujian besar, tetapi juga melalui percakapan sehari-hari yang sederhana. Menurut psikologi, kata-kata yang kita pilih dapat memengaruhi bagaimana orang lain memandang diri mereka sendiri dan kualitas hubungan yang terjalin.
Menariknya, membuat seseorang merasa dihargai tidak selalu membutuhkan kalimat yang rumit. Beberapa frasa sederhana dapat memberikan dampak emosional yang besar karena membuat orang merasa didengar, dipahami, dan diakui keberadaannya.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (15/6), terdapat sembilan frasa yang secara psikologis mampu membuat orang lain merasa cepat dihargai ketika Anda menggunakannya.
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1. "Terima kasih, saya sangat menghargai bantuanmu"
Ucapan terima kasih mungkin terdengar biasa, tetapi penelitian psikologi menunjukkan bahwa rasa syukur memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan perasaan dihargai pada penerimanya.
Yang membuat kalimat ini lebih kuat adalah tambahan “saya sangat menghargai bantuanmu”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Anda tidak menganggap usaha orang lain sebagai sesuatu yang otomatis atau sepele.
Misalnya:
"Terima kasih sudah meluangkan waktu membantuku. Saya sangat menghargainya."
Orang yang mendengarnya akan merasa bahwa usahanya benar-benar diperhatikan.
2. "Pendapatmu menarik, saya ingin mendengarnya lebih banyak"
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