Jika Anda Masih Bisa Menemukan Kebahagiaan dalam 8 Hal Sederhana Ini, Anda Menua dengan Lebih Baik Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan akan semakin sulit ditemukan seiring bertambahnya usia. Tubuh tidak sekuat dulu, tanggung jawab bertambah, dan berbagai perubahan kehidupan datang silih berganti. Namun, penelitian psikologi justru menunjukkan hal yang menarik: orang yang menua dengan baik bukanlah mereka yang memiliki segalanya, melainkan mereka yang masih mampu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana.

Seiring bertambahnya usia, cara kita memandang kebahagiaan biasanya berubah. Kita tidak lagi terlalu mengejar kesenangan sesaat atau pencapaian besar semata. Sebaliknya, kita mulai lebih menghargai momen-momen kecil yang memberi ketenangan dan makna.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (15/6), jika Anda masih bisa menikmati delapan hal sederhana berikut, kemungkinan besar Anda sedang menua dengan lebih baik daripada kebanyakan orang.

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1. Menikmati Waktu Sendiri Tanpa Merasa Kesepian

Banyak orang takut sendirian. Mereka merasa harus selalu dikelilingi orang atau terus-menerus sibuk agar tidak merasa hampa. Namun, psikologi menunjukkan bahwa kemampuan menikmati kesendirian merupakan tanda kedewasaan emosional yang penting.

Orang yang menua dengan sehat tidak selalu membutuhkan keramaian untuk merasa bahagia. Mereka bisa menikmati secangkir kopi di pagi hari, membaca buku, berkebun, atau sekadar duduk menikmati suasana tanpa merasa gelisah.

Kesendirian bukanlah musuh. Dalam banyak kasus, justru di saat-saat tenang itulah seseorang dapat lebih memahami dirinya sendiri dan menemukan kedamaian batin.

2. Merasakan Kebahagiaan dari Percakapan yang Bermakna

Saat masih muda, kita mungkin lebih tertarik pada jumlah teman atau seberapa ramai lingkungan sosial kita. Namun, seiring bertambahnya usia, kualitas hubungan menjadi jauh lebih penting daripada kuantitas.