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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 17 Juni 2026 | 02.44 WIB

10 Pertanyaan yang Secara Alami Diajukan oleh Orang-Orang yang Mudah Disukai dan Hampir Tak Pernah Terpikirkan oleh Orang yang Canggung

Ilustrasi seseorang yang mudah disukai dalam percakapan (Magnific/Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang mudah disukai dalam percakapan (Magnific/Freepik)

JawaPos.com - Ada orang yang selalu terlihat nyaman di mana pun mereka berada. Mereka bisa mengobrol dengan tetangga, rekan kerja baru, pelanggan, bahkan orang yang baru ditemui lima menit lalu. Anehnya, mereka tidak selalu paling lucu, paling pintar, atau paling banyak bicara. Namun, orang lain cenderung merasa nyaman berada di dekat mereka.

Rahasianya bukan terletak pada kemampuan berbicara tanpa henti, melainkan pada kemampuan mengajukan pertanyaan yang tepat.

Banyak orang yang merasa canggung mengira bahwa percakapan yang baik bergantung pada topik yang menarik atau cerita yang menghibur. Padahal, orang-orang yang mudah disukai lebih sering berperan sebagai “pelempar bola”. Mereka melempar pertanyaan yang membuat lawan bicara merasa dihargai, dipahami, dan ingin terus berbagi.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (15/6), terdapat sepuluh pertanyaan yang terdengar sederhana, tetapi memiliki kekuatan luar biasa untuk membangun hubungan secara alami.

1. "Apa bagian paling menarik dari pekerjaanmu yang orang lain biasanya tidak tahu?"

Orang yang canggung sering bertanya:

"Kerja di mana?"

Setelah mendapat jawaban, percakapan berhenti.

Orang yang pandai bersosialisasi justru penasaran pada pengalaman, bukan sekadar fakta. Mereka tahu bahwa hampir semua orang menyimpan cerita menarik yang tidak terlihat dari jabatan atau profesinya.

Pertanyaan ini membuka peluang bagi lawan bicara untuk membagikan sesuatu yang lebih pribadi dan bermakna.

Editor: Candra Mega Sari
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