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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 17 Juni 2026 | 02.18 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Mampu Mencerahkan Suasana Ruangan Selalu Memulai dengan 9 Kalimat Singkat Ini

Ilustrasi seseorang yang mencerahkan suasana (Magnific/Katemangostar) - Image

Ilustrasi seseorang yang mencerahkan suasana (Magnific/Katemangostar)

JawaPos.com - Ada orang-orang yang kehadirannya langsung membuat suasana menjadi lebih hangat dan nyaman. Mereka tidak selalu paling banyak bicara, bukan pula yang paling lucu atau paling menonjol. Namun, saat mereka masuk ke sebuah ruangan, percakapan terasa lebih hidup, ketegangan mencair, dan orang-orang di sekitarnya merasa lebih dihargai.

Psikologi menjelaskan bahwa kemampuan tersebut bukanlah bakat bawaan semata. Cara seseorang berkomunikasi memiliki peran besar dalam membangun suasana yang positif. Bahkan, beberapa kalimat sederhana yang diucapkan dengan tulus mampu menciptakan efek yang sangat besar terhadap hubungan sosial.

Orang yang mampu mencerahkan suasana biasanya tidak memulai percakapan dengan hal-hal yang rumit. Mereka memilih kata-kata yang membuat orang lain merasa diterima, didengar, dan dihargai.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (15/6), terdapat sembilan kalimat singkat yang sering mereka gunakan.

1. "Apa kabar? Gimana harimu?"

Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi memiliki dampak psikologis yang kuat. Ketika seseorang menanyakan kabar dengan tulus, lawan bicara merasa diperhatikan. Menurut psikologi sosial, perhatian kecil seperti ini dapat meningkatkan rasa kedekatan dan memperkuat hubungan antarindividu.

Orang yang mampu mencairkan suasana tidak sekadar bertanya sebagai formalitas. Mereka benar-benar mendengarkan jawaban yang diberikan.

2. "Senang ketemu kamu."

Semua orang ingin merasa bahwa kehadirannya berarti. Kalimat singkat ini memberikan sinyal bahwa seseorang dihargai dan diterima.

Dalam banyak situasi, ucapan sederhana seperti "Senang ketemu kamu" dapat membuat orang lain merasa lebih nyaman, terutama mereka yang sedang canggung atau baru bergabung dalam sebuah kelompok.

Editor: Candra Mega Sari
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