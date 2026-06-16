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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 17 Juni 2026 | 01.41 WIB

Jika Seseorang Menunjukkan 10 Perilaku Ini, Mereka Mungkin Dimanjakan secara Berlebihan saat Masih Kecil Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang terlalu dimanjakan saat kecil (Magnific/Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang terlalu dimanjakan saat kecil (Magnific/Freepik)

JawaPos.com - Pola pengasuhan pada masa kanak-kanak memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang berpikir, berperilaku, dan menjalin hubungan dengan orang lain ketika dewasa. Salah satu pola yang sering dibahas dalam psikologi adalah pengasuhan yang terlalu memanjakan. Orang tua yang selalu memenuhi keinginan anak, menghindarkan mereka dari konsekuensi, atau memberikan segala sesuatu tanpa batas yang jelas dapat membentuk karakter tertentu yang terbawa hingga dewasa.

Tentu saja, tidak semua orang yang memiliki perilaku tertentu pasti dibesarkan dengan cara yang sama. Kepribadian manusia dibentuk oleh banyak faktor, mulai dari lingkungan, pengalaman hidup, hingga kondisi sosial. Namun, para psikolog menemukan bahwa beberapa pola perilaku tertentu lebih sering muncul pada individu yang tumbuh dalam lingkungan yang terlalu permisif atau terlalu memanjakan.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (15/6), terdapat sepuluh perilaku yang sering dikaitkan dengan pengalaman dimanjakan secara berlebihan saat masih kecil.

1. Sulit Menerima Penolakan

Orang yang terbiasa mendapatkan apa yang mereka inginkan sejak kecil sering mengalami kesulitan ketika menghadapi kata "tidak". Penolakan, kritik, atau kegagalan dapat terasa sangat menyakitkan karena mereka tidak terbiasa menghadapinya.

Akibatnya, mereka mungkin mudah marah, frustrasi, atau bahkan menyalahkan orang lain ketika keinginan mereka tidak terpenuhi. Dalam psikologi, kemampuan menghadapi kekecewaan merupakan bagian penting dari perkembangan emosional yang sehat.

2. Merasa Berhak Mendapat Perlakuan Istimewa

Sikap merasa diri berhak atau entitlement sering muncul pada individu yang sejak kecil selalu diprioritaskan tanpa diajarkan batasan. Mereka mungkin menganggap bahwa orang lain harus memenuhi kebutuhan mereka atau memperlakukan mereka secara khusus.

Perilaku ini dapat mempersulit hubungan sosial maupun profesional karena dunia nyata tidak selalu berputar di sekitar satu orang.

3. Kurang Bertanggung Jawab terhadap Kesalahan

Editor: Candra Mega Sari
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