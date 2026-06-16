10 Pesan Tersembunyi di Balik Sikap Diam saat Rapat Kerja Menurut Psikologi Komunikasi

Pesan tersembunyi di balik sikap diam saat rapat kerja menurut psikologi komunikasi / foto : Magnific/ pressfoto
JawaPos.com – Diam dalam rapat kerja sering disalahartikan, padahal di baliknya tersimpan pesan-pesan yang jauh lebih kompleks dari yang terlihat.
Psikologi komunikasi mengungkap bahwa keheningan seseorang di tempat kerja bisa mencerminkan berbagai kondisi emosional dan sosial yang berbeda.
Memahami makna di balik sikap diam membantu menciptakan budaya komunikasi yang lebih inklusif dan produktif di lingkungan kerja.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (16/6), berikut sepuluh hal yang tanpa disadari dikomunikasikan seseorang kepada atasannya ketika memilih diam sepenuhnya dalam sebuah rapat kerja.
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1. Terlihat tidak terlibat
Kehadiran tanpa partisipasi verbal dalam sebuah diskusi kelompok sering dibaca sebagai tanda ketidakpedulian terhadap topik yang dibahas.
Apalagi jika disertai dengan menghindari kontak mata atau fokus pada layar laptop, kesan tidak terlibat semakin kuat terbentuk.
Persepsi negatif ini bisa memengaruhi cara atasan menilai kontribusi dan komitmen seseorang terhadap pekerjaan secara keseluruhan.
2. Menunjukkan ketidaknyamanan
Diam yang dipaksakan karena rasa tidak nyaman hampir selalu terbaca melalui bahasa tubuh seperti menghindari tatapan atau gelisah.
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