Menurut Psikologi, Orang-orang yang Bakal Lebih Kaya dan Sukses Tahun Depan Selalu Melakukan 7 Hal Ini Setiap Pagi

JawaPos.com - Banyak orang menganggap kesuksesan dan kekayaan sebagai hasil dari keberuntungan, koneksi, atau bakat bawaan. Padahal, penelitian psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup dan pencapaian seseorang.

Menariknya, banyak orang yang berhasil secara finansial maupun profesional tidak selalu memulai hari dengan cara yang rumit. Mereka justru memiliki rutinitas pagi yang sederhana, tetapi dilakukan secara disiplin. Rutinitas tersebut membantu meningkatkan fokus, mengurangi stres, dan membuat mereka mengambil keputusan yang lebih baik sepanjang hari.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (15/6), terdapat tujuh kebiasaan pagi yang sering dimiliki oleh orang-orang yang berpotensi menjadi lebih kaya dan lebih sukses di tahun depan, berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

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1. Bangun dengan Tujuan, Bukan Sekadar Karena Alarm Berbunyi

Psikologi motivasi menjelaskan bahwa orang yang memiliki tujuan yang jelas cenderung lebih produktif dan memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Karena itu, banyak orang sukses tidak langsung memeriksa media sosial atau email saat bangun tidur.

Sebaliknya, mereka memulai hari dengan mengingat tujuan yang ingin dicapai. Mereka bertanya kepada diri sendiri:

Apa hal terpenting yang harus saya selesaikan hari ini?

Langkah apa yang bisa membawa saya lebih dekat ke tujuan jangka panjang?

Apa yang benar-benar penting bagi saya?

Kebiasaan sederhana ini membantu otak memprioritaskan hal-hal yang bernilai dan menghindari aktivitas yang hanya membuang waktu.

2. Tidak Langsung Mengecek Ponsel