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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 16 Juni 2026 | 03.29 WIB

Orang yang Memilih Kesendirian daripada Hubungan Dangkal Sering Kali Memiliki 7 Ciri Tersembunyi Ini Menurut Psikologi

seseorang yang memilih kesendirian./Magnific/freepik - Image

seseorang yang memilih kesendirian./Magnific/freepik

JawaPos.com - Di tengah budaya yang sering mengukur kebahagiaan dari banyaknya teman, aktivitas sosial, atau hubungan romantis, ada sebagian orang yang justru merasa lebih nyaman menikmati kesendirian.

Mereka bukan antisosial, bukan pula membenci orang lain. Sebaliknya, mereka hanya lebih memilih kualitas daripada kuantitas dalam hubungan.

Psikologi modern menunjukkan bahwa memilih kesendirian tidak selalu identik dengan kesepian. Banyak orang yang secara sadar menjaga jarak dari hubungan yang dangkal karena mereka memiliki kebutuhan emosional, nilai, dan karakter tertentu yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka lebih memilih kedamaian daripada keterlibatan yang tidak bermakna.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (13/6), terdapat tujuh ciri tersembunyi yang sering dimiliki oleh orang yang memilih kesendirian daripada hubungan yang tidak tulus.

1. Mereka Sangat Menghargai Keaslian

Bagi mereka, hubungan yang hanya dipenuhi basa-basi atau sekadar menjaga penampilan sosial terasa melelahkan. Mereka lebih menyukai percakapan yang jujur, mendalam, dan memiliki makna.

Orang seperti ini tidak membutuhkan banyak teman. Satu atau dua orang yang benar-benar memahami diri mereka sudah lebih dari cukup. Mereka cenderung sulit berpura-pura atau mempertahankan hubungan hanya demi memenuhi ekspektasi sosial.

Karena itu, mereka rela menghabiskan waktu sendirian daripada mengorbankan nilai kejujuran demi hubungan yang terasa kosong.

2. Mereka Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi

Psikologi menyebut kemampuan memahami diri sendiri sebagai self-awareness. Orang yang nyaman dengan kesendirian biasanya memiliki tingkat kesadaran diri yang cukup tinggi.

Editor: Hanny Suwindari
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