Seni Melepaskan: 10 Hal yang Dipertahankan Orang Puluhan Tahun Lebih Lama yang Seharusnya Dibiarkan Pergi Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada satu paradoks dalam kehidupan manusia: kita sering lebih mudah memegang sesuatu daripada melepaskannya. Padahal, tidak semua yang pernah berharga di masa lalu masih layak dipertahankan hari ini.

Psikologi modern menunjukkan bahwa banyak orang membawa beban emosional, pola pikir, dan kebiasaan tertentu selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tanpa menyadari bahwa hal-hal tersebut justru menghambat kebahagiaan dan pertumbuhan diri.

Melepaskan bukan berarti menyerah atau melupakan. Sebaliknya, melepaskan adalah kemampuan untuk menerima bahwa beberapa hal telah selesai menjalankan perannya dalam hidup kita. Dengan membiarkannya pergi, kita menciptakan ruang untuk pengalaman, hubungan, dan identitas yang lebih sehat.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (13/6), terdapat sepuluh hal yang sering dipertahankan terlalu lama dan sebenarnya lebih baik dilepaskan menurut perspektif psikologi.

1. Penyesalan Masa Lalu

Banyak orang terus menghukum diri sendiri atas keputusan yang pernah mereka buat. Mereka mengulang kesalahan lama dalam pikiran seolah-olah dengan memikirkannya terus-menerus, masa lalu bisa diubah.

Psikologi menyebut kecenderungan ini sebagai rumination, yaitu kebiasaan memikirkan pengalaman negatif secara berulang. Penelitian menunjukkan bahwa perenungan berlebihan berkaitan dengan tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang lebih tinggi.

Kesalahan masa lalu memang dapat menjadi guru yang berharga, tetapi ketika pelajarannya sudah didapat, terus memikul penyesalan hanya akan menjadi beban. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kita selalu memiliki kesempatan untuk menentukan langkah berikutnya.

2. Dendam dan Kemarahan yang Tak Kunjung Usai