Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 16 Juni 2026 | 03.31 WIB

Seni Melepaskan: 10 Hal yang Dipertahankan Orang Puluhan Tahun Lebih Lama yang Seharusnya Dibiarkan Pergi Menurut Psikologi

seseorang yang melepaskan masa lalu./Magnific/benzoix - Image

seseorang yang melepaskan masa lalu./Magnific/benzoix

JawaPos.com - Ada satu paradoks dalam kehidupan manusia: kita sering lebih mudah memegang sesuatu daripada melepaskannya. Padahal, tidak semua yang pernah berharga di masa lalu masih layak dipertahankan hari ini.

Psikologi modern menunjukkan bahwa banyak orang membawa beban emosional, pola pikir, dan kebiasaan tertentu selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tanpa menyadari bahwa hal-hal tersebut justru menghambat kebahagiaan dan pertumbuhan diri.

Melepaskan bukan berarti menyerah atau melupakan. Sebaliknya, melepaskan adalah kemampuan untuk menerima bahwa beberapa hal telah selesai menjalankan perannya dalam hidup kita. Dengan membiarkannya pergi, kita menciptakan ruang untuk pengalaman, hubungan, dan identitas yang lebih sehat.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (13/6), terdapat sepuluh hal yang sering dipertahankan terlalu lama dan sebenarnya lebih baik dilepaskan menurut perspektif psikologi.

1. Penyesalan Masa Lalu

Banyak orang terus menghukum diri sendiri atas keputusan yang pernah mereka buat. Mereka mengulang kesalahan lama dalam pikiran seolah-olah dengan memikirkannya terus-menerus, masa lalu bisa diubah.

Psikologi menyebut kecenderungan ini sebagai rumination, yaitu kebiasaan memikirkan pengalaman negatif secara berulang. Penelitian menunjukkan bahwa perenungan berlebihan berkaitan dengan tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang lebih tinggi.

Kesalahan masa lalu memang dapat menjadi guru yang berharga, tetapi ketika pelajarannya sudah didapat, terus memikul penyesalan hanya akan menjadi beban. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kita selalu memiliki kesempatan untuk menentukan langkah berikutnya.

2. Dendam dan Kemarahan yang Tak Kunjung Usai

Memendam kebencian selama bertahun-tahun mungkin terasa seperti bentuk keadilan, tetapi secara psikologis, yang paling dirugikan justru diri sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
5 Alasan Kuat Mengapa Pernikahan yang Terasa Buruk Masih Layak Diperjuangkan - Image
Lifestyle

5 Alasan Kuat Mengapa Pernikahan yang Terasa Buruk Masih Layak Diperjuangkan

Selasa, 7 April 2026 | 14.03 WIB

4 Zodiak yang Akan Pergi Saat Mereka Sudah Tidak Dihargai, Tidak Akan Menurunkan Standar Demi Orang Lain - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Akan Pergi Saat Mereka Sudah Tidak Dihargai, Tidak Akan Menurunkan Standar Demi Orang Lain

Rabu, 10 Juni 2026 | 18.27 WIB

Seni untuk Pergi Tanpa Berkata Apapun: 10 Situasi di Mana Hal Terkuat yang Dapat Anda Lakukan adalah Pergi Tanpa Mengucapkan Sepatah Katapun - Image
Kepribadian

Seni untuk Pergi Tanpa Berkata Apapun: 10 Situasi di Mana Hal Terkuat yang Dapat Anda Lakukan adalah Pergi Tanpa Mengucapkan Sepatah Katapun

Minggu, 15 Februari 2026 | 22.29 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore