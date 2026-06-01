Psikologi Parenting: 9 Tanda Kamu Dibesarkan Orang Tua yang Tidak Dewasa Secara Emosional

JawaPos.com – Psikologi parenting menunjukkan bahwa orang tua yang tidak dewasa secara emosional sering kali tidak menyadari dampak masa kecil yang mereka ciptakan bagi anak-anaknya.

Kematangan emosional orang tua menjadi fondasi penting dalam membentuk rasa aman dan kepercayaan diri seorang anak sejak dini.

Pola asuh yang tidak stabil secara emosional dapat meninggalkan jejak mendalam pada cara seseorang membangun hubungan di masa dewasa.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (1/6), berikut sembilan tanda yang menunjukkan bahwa kamu mungkin dibesarkan oleh orang tua yang tidak dewasa secara emosional.

1. Orang tua sering meluapkan emosi secara berlebihan

Orang tua yang tidak dewasa secara emosional cenderung kewalahan menghadapi perasaan kuat seperti marah, sedih, atau malu.

Alih-alih mengelola emosi tersebut, mereka melampiaskannya kepada orang-orang di sekitar mereka, termasuk anak-anaknya.

Kondisi ini menciptakan lingkungan rumah yang tidak stabil karena ancaman ledakan emosi selalu terasa mengintai kapan saja.

2. Kamu diminta membantu menenangkan emosi orang tua