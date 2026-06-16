7 Hal yang Dilakukan Orang dengan Kecerdasan Sosial Tinggi saat Diuji Menurut Psikologi

JawaPos.com – Kecerdasan sosial adalah salah satu bentuk kecerdasan paling sulit dikembangkan karena ego selalu berusaha menghalangi proses kesadaran diri yang dibutuhkan.

Secara psikologi, kecerdasan sosial sejatinya adalah kemampuan untuk mengenal diri sendiri secara jujur dan memahami bagaimana seseorang benar-benar cocok dalam dunia sosialnya.

Ego tidak peduli pada kesadaran diri karena tugasnya adalah mempertahankan citra, bahkan jika citra itu dibangun di atas fondasi yang tidak nyata.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (16/6), berikut tujuh hal yang hampir selalu dilakukan oleh orang dengan kecerdasan sosial tinggi, terutama saat kehidupan memberikan ujian yang sesungguhnya kepada mereka.

1. Tidak memberikan nasihat yang tidak diminta

Masalah terbesar bukan pada orang yang menerima nasihat bodoh, melainkan pada mereka yang terus memproduksinya meskipun tidak memiliki keahlian di bidang tersebut.

Orang yang tahu sedikit tentang suatu topik sering merasa tahu segalanya dan mulai membagikan nasihat seolah mereka adalah pakar yang berpengalaman.

Menyadari bahwa kamu bukan ahli dalam segala hal adalah tanda kuat dari kecerdasan sosial yang tinggi dan kesadaran diri yang matang.

2. Tidak mengembangkan ego atas sesuatu yang bukan miliknya