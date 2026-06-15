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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 16 Juni 2026 | 03.32 WIB

8 Kebiasaan Orang yang Entah Bagaimana Terlihat 15 Tahun Lebih Muda dari Usia Sebenarnya Menurut Psikologi

seseorang yang terlihat lebih muda./Magnific/whyframestudio - Image

seseorang yang terlihat lebih muda./Magnific/whyframestudio

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang usianya sudah memasuki 50 atau 60 tahun, tetapi aura dan penampilannya membuat banyak orang mengira mereka jauh lebih muda?

Tentu saja, faktor genetik dan perawatan kulit berperan. Namun, psikologi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar krim wajah atau rutinitas kecantikan. Cara berpikir, kebiasaan sehari-hari, dan sikap terhadap hidup ternyata memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana seseorang terlihat dan dirasakan oleh orang lain.

Menariknya, orang-orang yang tampak jauh lebih muda sering kali memiliki pola perilaku yang sama.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (13/6), terdapat delapan kebiasaan yang menurut psikologi membuat seseorang terlihat seolah-olah 15 tahun lebih muda dari usia sebenarnya.

1. Mereka Tetap Penasaran dan Tidak Pernah Berhenti Belajar

Ada alasan mengapa sebagian orang tetap memiliki semangat seperti anak muda meski usia terus bertambah. Mereka tidak berhenti mengeksplorasi hal-hal baru.

Psikologi menemukan bahwa rasa ingin tahu membantu menjaga pikiran tetap aktif dan fleksibel. Orang yang senang belajar bahasa baru, membaca buku, mencoba hobi baru, atau mengikuti perkembangan zaman cenderung memiliki energi mental yang lebih segar.

Sebaliknya, ketika seseorang merasa sudah tahu segalanya dan berhenti berkembang, sikapnya bisa terlihat lebih tua daripada usianya.

Orang yang tampak awet muda biasanya berkata:

"Saya ingin mencoba sesuatu yang baru."
"Saya penasaran bagaimana cara kerjanya."
"Saya masih ingin belajar."

Editor: Hanny Suwindari
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