Mendengarkan Lagu yang Sama Berulang-Ulang Sampai Bosan? Berikut 7 Ciri Unik Kepribadian Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Musik bukan hanya hiburan semata. Bagi banyak orang, lagu tertentu dapat menjadi teman di saat bahagia, pelipur lara ketika sedih, bahkan sumber motivasi ketika semangat mulai menurun.

Tak sedikit orang yang memiliki kebiasaan memutar lagu yang sama berulang-ulang selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, hingga akhirnya merasa bosan dan beralih ke lagu lain.

Jika Anda termasuk orang yang sering melakukan hal tersebut, mungkin pernah mendengar komentar seperti, “Kok nggak bosan sih dengar lagu itu terus?” Namun, dari sudut pandang psikologi, kebiasaan ini ternyata bukan sesuatu yang aneh.

Justru, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan lagu yang sama secara berulang dapat mencerminkan karakter dan pola kepribadian tertentu.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (14/6), terdapat tujuh ciri unik yang sering ditemukan pada orang yang gemar mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang sampai bosan.

1. Memiliki Ikatan Emosional yang Kuat

Salah satu alasan utama seseorang terus memutar lagu yang sama adalah karena adanya hubungan emosional dengan lagu tersebut. Musik mampu membangkitkan kenangan, perasaan, bahkan pengalaman tertentu yang pernah dialami.

Menurut psikologi, orang yang mengulang lagu favorit biasanya memiliki kemampuan merasakan emosi secara mendalam. Mereka cenderung menghargai momen-momen penting dalam hidup dan menyimpan kenangan dengan sangat baik.

Bagi mereka, lagu bukan sekadar kumpulan nada, tetapi juga media untuk menghidupkan kembali suasana hati tertentu.