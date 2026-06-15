Orang yang Tidak Terlalu Berbagi Informasi di Media Sosial Seringkali Memiliki 7 Ciri Kepribadian yang Kuat Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era ketika hampir setiap momen kehidupan dapat diunggah hanya dalam hitungan detik, tidak semua orang merasa perlu membagikan segala hal kepada dunia.

Ada orang-orang yang memilih untuk lebih tenang, lebih selektif, dan tidak terlalu aktif mengungkap kehidupan pribadinya di media sosial.

Pilihan tersebut sering kali disalahartikan sebagai sikap tertutup, tidak ramah, atau bahkan antisosial. Padahal, menurut berbagai kajian psikologi, orang yang tidak terlalu banyak membagikan informasi pribadi secara daring justru kerap memiliki sejumlah karakter yang kuat dan sehat secara emosional.

Mereka tidak selalu menghindari media sosial, tetapi lebih sadar tentang apa yang layak dibagikan dan apa yang sebaiknya disimpan untuk diri sendiri.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (14/6), terdapat tujuh ciri kepribadian yang sering dimiliki oleh mereka.

1. Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi

Orang yang tidak gemar membagikan setiap detail kehidupannya biasanya memiliki tingkat kesadaran diri atau self-awareness yang baik. Mereka memahami bahwa tidak semua pengalaman memerlukan validasi dari orang lain.

Mereka lebih fokus pada bagaimana suatu pengalaman memberikan makna bagi dirinya sendiri dibandingkan bagaimana pengalaman tersebut terlihat di mata publik.

Dalam psikologi, kesadaran diri yang tinggi membantu seseorang mengenali emosi, nilai, serta tujuan hidupnya. Karena itu, mereka tidak terlalu bergantung pada jumlah "like" atau komentar untuk merasa dihargai.