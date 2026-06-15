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Irfan Ferdiansyah
Senin, 15 Juni 2026 | 22.15 WIB

Menjawab 'Ya' untuk 5 dari 10 Pertanyaan Ini, Anda Sangat Cerdas Meski Sekolah Pernah Membuat Merasa Sebaliknya Menurut Psikologi

seseorang yang sangat cerdas di luar sekolah./Magnific/sodawhiskey - Image

seseorang yang sangat cerdas di luar sekolah./Magnific/sodawhiskey

JawaPos.com - Selama bertahun-tahun, banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa kecerdasan hanya dapat diukur melalui nilai rapor, kemampuan menghafal, atau prestasi akademik.

Jika seseorang tidak menonjol di sekolah, ia sering dianggap biasa saja, bahkan kadang merasa dirinya kurang pintar. Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa kecerdasan manusia jauh lebih kompleks daripada sekadar angka di atas kertas.

Psikolog seperti Howard Gardner dengan teori Multiple Intelligences serta berbagai penelitian tentang kreativitas, kecerdasan emosional, dan kemampuan berpikir kritis menunjukkan bahwa seseorang dapat memiliki kecerdasan tinggi meskipun tidak selalu bersinar di lingkungan pendidikan formal.

Sekolah memang penting, tetapi sistem pendidikan yang seragam tidak selalu mampu mengakomodasi semua jenis kecerdasan.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (13/6), terdapat 10 pertanyaan yang menurut berbagai temuan psikologi dapat menjadi indikator bahwa Anda memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Jika Anda menjawab “ya” pada setidaknya lima di antaranya, kemungkinan besar Anda lebih cerdas daripada yang selama ini Anda pikirkan.

1. Apakah Anda Sangat Penasaran dengan Banyak Hal?

Orang yang cerdas biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka gemar bertanya, mencari tahu bagaimana sesuatu bekerja, dan tidak puas dengan jawaban yang dangkal.

Rasa ingin tahu ini sering membuat seseorang tampak “terlalu banyak bertanya” ketika masih sekolah. Namun, menurut psikologi, keingintahuan merupakan salah satu ciri utama kecerdasan karena mendorong otak untuk terus belajar dan berkembang.

2. Apakah Anda Menyadari Bahwa Masih Banyak Hal yang Tidak Anda Ketahui?

Semakin cerdas seseorang, semakin ia menyadari bahwa pengetahuannya masih terbatas. Fenomena ini berkaitan dengan efek Dunning-Kruger, yang menunjukkan bahwa orang dengan kemampuan tinggi cenderung lebih rendah hati dalam menilai dirinya sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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