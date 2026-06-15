7 Kebiasaan Perempuan Berinteligensi Tinggi yang Sering Dianggap Aneh, Nomor 3 Sering Bikin Salah Paham!

Ilustrasi sekelompok orang berdiskusi profesional yang menggambarkan kecerdasan tinggi./(Freepik/KamranAydinov)
JawaPos.com – Kecerdasan dalam diri perempuan sering digambarkan dengan perilaku percaya diri dan diyakini selalu memiliki jawaban atas setiap persoalan.
Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak perilaku yang justru dianggap aneh oleh lingkungan ternyata berkaitan dengan cara seseorang memproses informasi dan memahami dunia di sekitarnya.
Tidak sedikit perempuan yang gemar menyendiri, mempertanyakan banyak hal, atau memikirkan sebuah percakapan berulang kali. Sikap seperti itu kerap dinilai berlebihan, sulit dipahami, bahkan dianggap sebagai kelemahan dalam bersosialisasi.
Padahal, sejumlah psikolog berpendapat bahwa kecerdasan tidak selalu terlihat dari kemampuan berbicara atau tampil menonjol.
Dilansir dari YouTube Psychology Reboot, Senin (15/6), terdapat sejumlah kebiasaan yang sering ditemukan pada perempuan berinteligensi tinggi, tetapi justru kerap disalahartikan oleh banyak orang.
1. Terlalu Banyak Memikirkan Banyak Hal Sebelum Melakukan Sesuatu
Banyak orang menganggap seseorang yang terus memikirkan suatu keputusan sebagai pribadi yang tidak tegas. Padahal, mereka bisa saja sedang mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak.
Pola pikir seperti ini membantu melihat risiko dan peluang yang mungkin terlewat oleh orang lain. Konsekuensinya, proses mengambil keputusan memang menjadi lebih lama.
Alih-alih kebingungan, mereka justru berusaha mencapai pilihan yang paling tepat berdasarkan informasi yang tersedia.
2. Sering Berbicara Sendiri untuk Menyusun Pikiran
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