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Rabbany Wanadriani
Senin, 15 Juni 2026 | 21.49 WIB

8 Kebiasaan Ini Membuat Seseorang Sangat Menarik Tanpa Perlu Berusaha, Apa Saja?

Ilustrasi orang yang menarik keberuntungan rezeki. (Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang menarik keberuntungan rezeki. (Freepik)

JawaPos.com – Ketika seseorang memasuki sebuah ruangan dan langsung menarik perhatian banyak orang, hal itu tidak selalu disebabkan oleh penampilan fisiknya.

Begitu pula ketika seseorang memiliki daya tarik yang kuat dan mudah disukai, faktor tersebut sering kali tidak hanya berasal dari cara mereka berbicara.

Dalam banyak kasus, pesona seseorang justru terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara alami dan tanpa disadari.

Sikap, bahasa tubuh, serta cara berinteraksi dengan orang lain dapat menciptakan kesan positif yang membuat seseorang terlihat lebih menarik di mata lingkungan sekitarnya.

Mengutip Expert Editor, terdapat delapan kebiasaan halus yang sering dimiliki oleh orang-orang yang memiliki daya tarik tinggi tanpa perlu berusaha keras untuk menunjukkannya.

1. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara

Orang yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara memiliki daya tarik tersendiri.

Mereka membuat lawan bicara merasa diperhatikan, didengar, dan dihargai. Ketika berbicara, kata-kata mereka terasa berbobot karena menghindari omong kosong.

2. Menunjukkan kebaikan tanpa mencari pengakuan

Kebiasan lainnya ialah orang-orang ini sering kali melakukan sesuatu tanpa mengharapkan pengakuan atau imbalan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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