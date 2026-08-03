Rezeki Mengalir dari Berbagai Arah, 7 Shio Ini Berpeluang Raih Kesuksesan Besar

JawaPos.com – Perjalanan hidup setiap orang tidak selalu berjalan dengan ritme yang sama. Ada masa ketika segala sesuatu terasa berjalan biasa, namun ada pula fase ketika berbagai peluang datang hampir bersamaan dan membawa perubahan besar.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki siklus keberuntungan yang berbeda. Pada periode tertentu, beberapa shio disebut berada dalam fase positif yang membuka jalan menuju kemajuan finansial, karier, hingga kehidupan pribadi yang lebih baik.

Selain kekayaan materi, keberuntungan juga dapat hadir dalam bentuk ketenangan batin, relasi yang harmonis, dan kesempatan mengembangkan potensi diri.

Dikutip dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat tujuh shio yang diprediksi memasuki fase penuh peluang dan berpotensi mengalami perubahan hidup yang signifikan.

1. Shio Monyet Shio Monyet dikenal memiliki kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Karakter tersebut membuat mereka cukup piawai melihat peluang di tengah berbagai tantangan.

Dalam waktu mendatang, berbagai rencana yang sebelumnya tertunda diperkirakan mulai menunjukkan perkembangan positif. Ide-ide lama berpotensi berkembang menjadi proyek yang memberikan hasil menjanjikan.

Shio Monyet juga dipercaya akan bertemu dengan orang-orang yang mampu membuka kesempatan baru, baik dalam dunia usaha maupun karier.

Keberhasilan yang diraih bukan semata karena keberuntungan, tetapi juga hasil dari kemampuan mereka memanfaatkan setiap peluang yang datang.

2. Shio Kelinci Pemilik Shio Kelinci dikenal lembut, sabar, dan memiliki kepekaan tinggi terhadap lingkungan sekitar.