Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.28 WIB

Rezeki Mengalir dari Berbagai Arah, 7 Shio Ini Berpeluang Raih Kesuksesan Besar

Ilustrasi shio yang terpilih jadi orang yang super kaya (freepik) - Image

Ilustrasi shio yang terpilih jadi orang yang super kaya (freepik)

JawaPos.com – Perjalanan hidup setiap orang tidak selalu berjalan dengan ritme yang sama. Ada masa ketika segala sesuatu terasa berjalan biasa, namun ada pula fase ketika berbagai peluang datang hampir bersamaan dan membawa perubahan besar.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki siklus keberuntungan yang berbeda. Pada periode tertentu, beberapa shio disebut berada dalam fase positif yang membuka jalan menuju kemajuan finansial, karier, hingga kehidupan pribadi yang lebih baik.

Selain kekayaan materi, keberuntungan juga dapat hadir dalam bentuk ketenangan batin, relasi yang harmonis, dan kesempatan mengembangkan potensi diri.

Dikutip dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat tujuh shio yang diprediksi memasuki fase penuh peluang dan berpotensi mengalami perubahan hidup yang signifikan.

1. Shio Monyet

Shio Monyet dikenal memiliki kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Karakter tersebut membuat mereka cukup piawai melihat peluang di tengah berbagai tantangan.

Dalam waktu mendatang, berbagai rencana yang sebelumnya tertunda diperkirakan mulai menunjukkan perkembangan positif. Ide-ide lama berpotensi berkembang menjadi proyek yang memberikan hasil menjanjikan.

Shio Monyet juga dipercaya akan bertemu dengan orang-orang yang mampu membuka kesempatan baru, baik dalam dunia usaha maupun karier.

Keberhasilan yang diraih bukan semata karena keberuntungan, tetapi juga hasil dari kemampuan mereka memanfaatkan setiap peluang yang datang.

2. Shio Kelinci

Pemilik Shio Kelinci dikenal lembut, sabar, dan memiliki kepekaan tinggi terhadap lingkungan sekitar.

Sikap tenang yang dimiliki sering kali menjadi kekuatan dalam mengambil keputusan penting.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
7 'Kebiasaan Buruk' yang Sering Dihindari, tetapi Justru Menuju Kesuksesan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 'Kebiasaan Buruk' yang Sering Dihindari, tetapi Justru Menuju Kesuksesan Menurut Psikologi

Selasa, 4 Agustus 2026 | 01.25 WIB

Otak Cemerlang, Rezeki Berlimpah! Ini 5 Weton yang Dipercaya Mudah Meraih Kesuksesan - Image
Zodiak

Otak Cemerlang, Rezeki Berlimpah! Ini 5 Weton yang Dipercaya Mudah Meraih Kesuksesan

Senin, 3 Agustus 2026 | 21.58 WIB

Punya Mental Baja dan Naluri Bisnis Tajam, 3 Weton Ini Diprediksi Raih Kesuksesan Besar - Image
Zodiak

Punya Mental Baja dan Naluri Bisnis Tajam, 3 Weton Ini Diprediksi Raih Kesuksesan Besar

Senin, 3 Agustus 2026 | 07.01 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore