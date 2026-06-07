11 Kesalahan yang Dilakukan Orang IQ Tinggi tapi Kebijaksanaan Rendah Menurut Psikologi

Kesalahan yang dilakukan orang IQ tinggi tapi kebijaksanaan rendah menurut psikologi./Magnific/ benzoix
JawaPos.com – Psikologi membuktikan bahwa IQ tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kebijaksanaan dan kemampuan mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupan nyata.
Orang dengan IQ tinggi namun kurang kebijaksanaan kerap melakukan kesalahan umum yang justru merugikan diri sendiri secara berulang-ulang.
Penelitian oleh Michael A. Woodley dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa kecerdasan tinggi tidak otomatis menghasilkan pertimbangan praktis yang lebih kuat.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (6/6), berikut 11 kesalahan umum yang secara psikologi sering dilakukan oleh orang ber-IQ tinggi namun minim kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.
1. Menganggap kecerdasan selalu berarti benar
Orang dengan IQ tinggi sering terlalu mempercayai logika mereka sendiri hingga berhenti mempertanyakan kesimpulan yang sudah dibuat.
Pengetahuan dapat meningkatkan rasa percaya diri lebih cepat daripada meningkatkan akurasi, sehingga seseorang merasa yakin tanpa benar-benar lebih tepat.
2. Memikirkan hal sederhana secara berlebihan hingga menjadi masalah besar
Orang yang sangat analitis cenderung mengubah keputusan sederhana menjadi spiral mental yang penuh pertimbangan tidak perlu.
Individu dengan kecerdasan tinggi lebih mungkin mengintellektualisasi emosi daripada memprosesnya secara langsung, yang berkontribusi pada kebiasaan overthinking berkepanjangan.
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main
Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun