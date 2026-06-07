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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 7 Juni 2026 | 11.44 WIB

11 Kesalahan yang Dilakukan Orang IQ Tinggi tapi Kebijaksanaan Rendah Menurut Psikologi

Kesalahan yang dilakukan orang IQ tinggi tapi kebijaksanaan rendah menurut psikologi./Magnific/ benzoix - Image

Kesalahan yang dilakukan orang IQ tinggi tapi kebijaksanaan rendah menurut psikologi./Magnific/ benzoix

JawaPos.com – Psikologi membuktikan bahwa IQ tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kebijaksanaan dan kemampuan mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupan nyata.

Orang dengan IQ tinggi namun kurang kebijaksanaan kerap melakukan kesalahan umum yang justru merugikan diri sendiri secara berulang-ulang.

Penelitian oleh Michael A. Woodley dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa kecerdasan tinggi tidak otomatis menghasilkan pertimbangan praktis yang lebih kuat.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (6/6), berikut 11 kesalahan umum yang secara psikologi sering dilakukan oleh orang ber-IQ tinggi namun minim kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Menganggap kecerdasan selalu berarti benar

Orang dengan IQ tinggi sering terlalu mempercayai logika mereka sendiri hingga berhenti mempertanyakan kesimpulan yang sudah dibuat.

Pengetahuan dapat meningkatkan rasa percaya diri lebih cepat daripada meningkatkan akurasi, sehingga seseorang merasa yakin tanpa benar-benar lebih tepat.

2. Memikirkan hal sederhana secara berlebihan hingga menjadi masalah besar

Orang yang sangat analitis cenderung mengubah keputusan sederhana menjadi spiral mental yang penuh pertimbangan tidak perlu.

Individu dengan kecerdasan tinggi lebih mungkin mengintellektualisasi emosi daripada memprosesnya secara langsung, yang berkontribusi pada kebiasaan overthinking berkepanjangan.

Editor: Hanny Suwindari
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