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Rabbany Wanadriani
Minggu, 7 Juni 2026 | 03.21 WIB

4 Zodiak yang Terlahir dengan IQ Tinggi, Anda Salah Satunya?

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ilustrasi zodiak yang cerdas. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Banyak orang diajarkan bahwa membaca buku dan memecahkan teka-teki dapat meningkatkan kecerdasan individu.

Namun menurut astrologi, kecerdasan adalah sesuatu yang dapat diprediksi oleh tanda zodiak.

Beberapa zodiak dilambangkan dengan kecerdasan, kebijaksanaan, dan hingga intuisi yang kuat.

Oleh karenanya, terdapat empat tanda zodiak yang dianggap terlahir dengan IQ tertinggi, seperti dilansir indiatimes.

1. Aquarius

Aquarius sering unggul dalam pemikiran revolusioner, kecerdasan futuristik, penalaran abstrak, dan bidang-bidang seperti teknologi, AI, hingga penemuan solusi berkelanjutan.

Visi dan ketenangan membuat mereka sangat cocok untuk pengambilan keputusan yang tidak bias, logika, dan ideasi yang cepat.

Namun, kelebihan ini menyebabkan terlalu banyak berpikir atau keanehan selama periode isolasi.

2. Gemini

Editor: Setyo Adi Nugroho
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