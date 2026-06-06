4 Zodiak yang Terlahir dengan IQ Tinggi, Anda Salah Satunya?

JawaPos.com – Banyak orang diajarkan bahwa membaca buku dan memecahkan teka-teki dapat meningkatkan kecerdasan individu.
Namun menurut astrologi, kecerdasan adalah sesuatu yang dapat diprediksi oleh tanda zodiak.
Beberapa zodiak dilambangkan dengan kecerdasan, kebijaksanaan, dan hingga intuisi yang kuat.
Oleh karenanya, terdapat empat tanda zodiak yang dianggap terlahir dengan IQ tertinggi, seperti dilansir indiatimes.
1. Aquarius
Aquarius sering unggul dalam pemikiran revolusioner, kecerdasan futuristik, penalaran abstrak, dan bidang-bidang seperti teknologi, AI, hingga penemuan solusi berkelanjutan.
Visi dan ketenangan membuat mereka sangat cocok untuk pengambilan keputusan yang tidak bias, logika, dan ideasi yang cepat.
Namun, kelebihan ini menyebabkan terlalu banyak berpikir atau keanehan selama periode isolasi.
2. Gemini
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Surat Satir Sony Sanjaya ke Kepala BGN Baru Bikin Heboh, Netizen: Nanik Deyang Cepu ya Pak?
Resmi Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Kirim Surat Satir ke Kepala BGN Baru: 'Terima Kasih Hadiah Indahnya'
Dikabarkan Deal! Persebaya Surabaya Gaet Lima Pemain Anyar, Empat Legiun Asing dan Satu Striker Lokal