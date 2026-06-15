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Irfan Ferdiansyah
Senin, 15 Juni 2026 | 21.20 WIB

7 Hal Tentang Masa Lalu yang Sebaiknya Tidak Diungkapkan dalam Sebagian Besar Situasi Menurut Psikologi

seseorang yang tidak menceritakan masa lalunya./Magnific/Lifestylememory - Image

seseorang yang tidak menceritakan masa lalunya./Magnific/Lifestylememory

JawaPos.com - Dalam budaya yang semakin mendorong keterbukaan, banyak orang percaya bahwa semakin jujur dan transparan seseorang, semakin baik pula hubungan yang akan terjalin.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa keterbukaan yang sehat tidak berarti menceritakan seluruh isi kehidupan kepada semua orang.

Tidak semua pengalaman masa lalu perlu dibagikan kepada rekan kerja, kenalan baru, atau bahkan orang yang belum benar-benar mendapatkan kepercayaan Anda.

Mengungkapkan terlalu banyak hal secara prematur dapat membuat seseorang rentan terhadap penilaian, manipulasi, atau kesalahpahaman.

Bukan berarti Anda harus menyembunyikan diri atau hidup dengan rahasia. Namun, menjaga beberapa hal tetap pribadi merupakan bentuk kecerdasan emosional dan kemampuan menetapkan batasan yang sehat.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (13/6), terdapat tujuh hal tentang masa lalu yang menurut psikologi sebaiknya tidak diungkapkan dalam sebagian besar situasi.

1. Trauma dan Luka Emosional yang Sangat Mendalam kepada Orang yang Belum Dipercaya

Menceritakan pengalaman traumatis dapat membantu proses penyembuhan, tetapi psikolog menekankan pentingnya memilih orang yang tepat dan waktu yang tepat.

Ketika seseorang terlalu cepat membuka luka masa lalu kepada orang yang belum memiliki kedekatan emosional, ia berisiko:

Merasa tidak dipahami.
Mendapat respons yang tidak sensitif.
Mengalami penolakan atau penilaian negatif.
Menyesali keterbukaan tersebut di kemudian hari.

Editor: Hanny Suwindari
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