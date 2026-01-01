7 Situasi Genting yang Lebih Baik Mendengarkan daripada Berargumen Menurut Psikologi, Kapan Sajakah Itu?

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang menganggap bahwa memenangkan argumen adalah tanda kecerdasan atau kekuatan. Padahal, menurut psikologi, kemampuan untuk berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan sering kali jauh lebih bermanfaat daripada terus mempertahankan pendapat.

Mendengarkan bukan berarti mengalah. Sebaliknya, mendengarkan adalah bentuk pengendalian diri yang menunjukkan kematangan emosional. Saat emosi sedang tinggi, otak manusia cenderung mengaktifkan respons "fight or flight" sehingga kemampuan berpikir rasional menurun. Dalam kondisi seperti ini, argumen justru sering memperburuk keadaan.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (20/7), terdapat tujuh situasi genting ketika psikologi menyarankan kita untuk lebih banyak mendengarkan daripada berargumen.

1. Ketika Lawan Bicara Sedang Dikuasai Emosi

Seseorang yang sedang marah, sedih, atau panik sebenarnya tidak sedang mencari perdebatan. Yang mereka butuhkan adalah merasa didengar.

Psikolog menjelaskan bahwa ketika emosi memuncak, bagian otak yang berperan dalam pengambilan keputusan rasional (prefrontal cortex) bekerja kurang optimal, sementara pusat emosi (amigdala) menjadi lebih dominan. Akibatnya, logika sebaik apa pun sulit diterima.

Jika Anda memaksakan argumen saat kondisi ini terjadi, kemungkinan besar lawan bicara hanya akan semakin defensif.

Sebaliknya, kalimat sederhana seperti:

"Aku mengerti kenapa kamu merasa seperti itu."

"Ceritakan dulu semuanya."