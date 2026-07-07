8 Situasi Krisis yang Diam-diam Dapat Memperkuat Hubungan dengan Pasangan Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang tidak pernah mengalami masalah. Justru, hampir semua pasangan yang bertahan dalam jangka panjang pernah melewati berbagai ujian yang menguras emosi, kesabaran, bahkan kepercayaan. Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka menghadapi ujian tersebut.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (20/7), dalam psikologi hubungan, konflik dan krisis tidak selalu menjadi pertanda bahwa hubungan akan berakhir.

Sebaliknya, jika dikelola dengan komunikasi yang baik, empati, dan komitmen, beberapa situasi sulit justru mampu memperkuat ikatan emosional antar pasangan.

Fenomena ini didukung oleh berbagai penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa pasangan yang berhasil melewati tantangan bersama cenderung memiliki rasa percaya, kedekatan emosional, dan kemampuan menyelesaikan masalah yang lebih baik dibandingkan pasangan yang tidak pernah menghadapi ujian berarti.

Lalu, situasi krisis apa saja yang ternyata bisa memperkuat hubungan?

1. Konflik Besar yang Berhasil Diselesaikan

Banyak orang menganggap pertengkaran adalah musuh terbesar dalam hubungan. Padahal, menurut psikologi, konflik adalah hal yang normal selama dilakukan secara sehat.

Konflik biasanya muncul karena adanya perbedaan kebutuhan, harapan, atau cara berkomunikasi. Ketika kedua pasangan bersedia saling mendengarkan tanpa merendahkan satu sama lain, konflik justru menjadi kesempatan untuk memahami kebutuhan pasangan secara lebih mendalam.

Psikolog hubungan John Gottman menjelaskan bahwa bukan banyaknya konflik yang menentukan kualitas hubungan, melainkan bagaimana pasangan memperbaiki hubungan setelah konflik terjadi.