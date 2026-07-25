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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 25 Juli 2026 | 10.25 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Tetap Tenang dalam Situasi Apa Pun Biasanya Memiliki 9 Kepribadian

seseorang yang tetap tenang dalam situasi apapun - Image

seseorang yang tetap tenang dalam situasi apapun

JawaPos.com - Dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, tekanan, dan perubahan yang cepat, kemampuan untuk tetap tenang menjadi salah satu keunggulan psikologis yang paling berharga. 

Orang yang mampu menjaga ketenangan dalam situasi sulit bukan berarti tidak merasakan emosi, melainkan mereka mampu mengelola emosi dengan cerdas dan bijaksana.

Dilansir dari Geediting, menurut berbagai penelitian psikologi, orang yang tetap tenang dalam berbagai kondisi biasanya memiliki pola kepribadian tertentu yang membantu mereka menghadapi stres, konflik, dan ketegangan dengan kepala dingin. 

Berikut ini adalah 9 kepribadian utama yang umumnya dimiliki oleh mereka yang dikenal selalu tenang dalam menghadapi situasi apa pun:

1. Kesadaran Diri (Self-Awareness) Tinggi

Orang yang tenang umumnya sangat sadar akan emosi yang mereka rasakan. 

Mereka tahu kapan sedang marah, kecewa, atau tertekan, dan mereka tidak menyangkal perasaan itu. 

Kesadaran ini membuat mereka bisa memilih respons yang tepat dibanding bereaksi secara impulsif. 

Dalam psikologi, ini adalah salah satu ciri dari kecerdasan emosional yang tinggi.

2. Pengendalian Diri yang Baik

Editor: Hanny Suwindari
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