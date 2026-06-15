Seni Membaca Orang: 10 Tanda Halus Seseorang Berbohong di Depan Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kejujuran adalah fondasi utama dalam setiap hubungan, baik dalam keluarga, persahabatan, maupun lingkungan kerja.

Namun, tidak semua orang selalu mengatakan yang sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kebohongan bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari hal kecil yang tampak sepele hingga kebohongan besar yang berpotensi merugikan orang lain.

Menariknya, psikologi modern menunjukkan bahwa kebohongan sering kali meninggalkan jejak-jejak halus yang sulit disembunyikan.

Meskipun tidak ada satu tanda pun yang bisa dijadikan bukti mutlak bahwa seseorang sedang berbohong, kombinasi beberapa sinyal perilaku dapat membantu kita memahami apakah seseorang sedang menyembunyikan sesuatu.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (16/6), terdapat 10 tanda halus seseorang mungkin sedang berbohong menurut psikologi.

1. Ekspresi Wajah Tidak Selaras dengan Kata-kata

Seseorang yang berkata "Saya senang" biasanya menunjukkan senyum alami yang melibatkan mata dan seluruh wajah. Namun, ketika seseorang berbohong, ekspresi yang muncul sering kali terasa dipaksakan atau tidak sinkron dengan apa yang diucapkan.

Misalnya, mereka mungkin tersenyum, tetapi mata terlihat tegang atau wajah tampak kaku. Ketidaksesuaian antara emosi dan ekspresi ini disebut sebagai emotional leakage, yaitu kebocoran emosi yang tidak disengaja.

2. Kontak Mata Terlalu Sedikit atau Justru Berlebihan