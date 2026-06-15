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Rabbany Wanadriani
Senin, 15 Juni 2026 | 20.48 WIB

5 Kebiasaan Ini Jika Dilakukan Diam-diam Bisa Mengganggu Kesehatan, Nomor 3 Sering Tak Disadari

ilustrasi orang yang kurang tidur. (Freepik) - Image

ilustrasi orang yang kurang tidur. (Freepik)

JawaPos.com – Kebiasaan-kebiasaan kecil dalam keseharian sering kali tidak disadari, padahal dapat memberikan dampak besar terhadap kesehatan secara keseluruhan.

Di tengah kesibukan pekerjaan, urusan keluarga, dan berbagai kewajiban sosial, banyak orang tanpa sadar membentuk pola hidup yang justru bisa merugikan kondisi tubuh dalam jangka panjang.

Rutinitas yang terlihat sepele tersebut kerap luput dari perhatian, meski berpotensi memengaruhi kesejahteraan fisik maupun mental.

Tanpa disadari, hampir setiap orang mungkin memiliki setidaknya satu kebiasaan yang perlahan dapat berdampak negatif bagi kesehatan.

Mengutip English Jagran, berikut lima kebiasaan sehari-hari yang umum dilakukan namun dapat memberikan efek kurang baik bagi tubuh jika dibiarkan terus-menerus.

1. Duduk lama

Duduk terlalu lama dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kronis, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker.

Oleh karena itu, cobalah untuk memasukkan lebih banyak aktivitas fisik ke dalam rutinitas harian Anda.

2. Mengonsumsi makanan dan minuman tinggi gula

Konsumsi gula yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, resistensi insulin, dan kerusakan gigi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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