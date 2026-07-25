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Leni Setya Wati
Minggu, 26 Juli 2026 | 00.03 WIB

Bukan Terus Berlari, Psikolog Sarankan Berhenti Sejenak untuk Menikmati Hidup 

ilustrasi (pinterest) - Image

ilustrasi (pinterest)

 
JawaPos.com – Di tengah rutinitas yang semakin padat, beberapa orang merasa harus terus bergerak tanpa henti agar tetap produktif. Dilansir dari Psychology Today, terkadang hal terbaik yang bisa dilakukan justru adalah berhenti sejenak.
 
Kisah tentang dua anak yang membuka stan limun di pinggir jalan. Meski mereka terus melambaikan tangan kepada pengendara yang melintas, sebagian besar orang memilih tetap melaju karena merasa dikejar jadwal.
 
Menurut Lussier, kebiasaan terus terburu-buru membuat kita sering melewatkan kesempatan kecil yang sebenarnya dapat menghadirkan kebahagiaan.
 
Anggapan bahwa kita selalu memiliki waktu nanti untuk beristirahat, bertemu teman, membaca buku, atau menikmati liburan. Padahal, musim panas dan kehidupan itu sendiri terus berjalan.
 
Menunda kebahagiaan hingga "waktu yang tepat" bisa membuat kita kehilangan banyak pengalaman berharga yang tidak akan kembali.
 
Ajakan mengubah cara pandang terhadap waktu. Alih-alih menganggap berhenti sejenak sebagai "membuang waktu", ia menilai waktu adalah hadiah yang jumlahnya tidak pernah kita ketahui.
 
Karena itu, setiap momen sebaiknya dijalani dengan lebih sadar, bukan sekadar dihabiskan untuk mengejar daftar pekerjaan tanpa henti.
 
Selaras dengan konsep mindfulness, yaitu hadir sepenuhnya pada saat ini. Memperlambat langkah tidak berarti menjadi malas atau tidak produktif, melainkan memberi ruang untuk benar-benar menikmati pengalaman, menghargai hubungan dengan orang lain, dan menyadari hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian.
 
Melalui analogi sederhana tentang stan limun di pinggir jalan, artikel ini mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar.
 
Terkadang, berhenti beberapa menit untuk menikmati percakapan, pemandangan, atau sekadar menghirup udara segar dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan mental.
 
Di tengah ritme hidup yang serba cepat, sesekali "menepi" mungkin justru menjadi cara terbaik untuk benar-benar menikmati perjalanan hidup.
 
 
Editor: Novia Tri Astuti
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