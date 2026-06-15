Ingin Menjadi Lebih Disiplin di Sisa Tahun 2026? Ucapkan Selamat Tinggal pada 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang lebih disiplin./Magnific/marymarkevich
JawaPos.com - Disiplin sering kali dianggap sebagai kemampuan untuk memaksa diri melakukan hal-hal yang tidak disukai. Namun, psikologi modern menunjukkan bahwa disiplin bukan hanya soal kemauan yang kuat, melainkan juga tentang menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang diam-diam menguras energi mental dan menghambat konsistensi.
Banyak orang memulai tahun dengan target besar, tetapi memasuki pertengahan atau akhir tahun, motivasi mulai menurun. Bukan karena mereka kurang berbakat atau kurang cerdas, melainkan karena masih mempertahankan pola perilaku yang membuat disiplin sulit berkembang.
Jika Anda ingin menutup tahun 2026 dengan pencapaian yang lebih baik, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi kebiasaan sehari-hari.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (12/6), terdapat delapan kebiasaan yang perlu ditinggalkan menurut berbagai temuan psikologi perilaku dan produktivitas.
1. Menunggu Motivasi Datang Terlebih Dahulu
Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang adalah menunggu merasa termotivasi sebelum mulai bertindak.
Kita sering berpikir, “Saya akan mulai olahraga ketika sudah merasa bersemangat,” atau “Saya akan mengerjakan proyek itu saat mood saya sedang bagus.” Sayangnya, psikologi menunjukkan bahwa motivasi sering kali muncul setelah tindakan dilakukan, bukan sebelumnya.
Ketika Anda mulai bergerak, otak akan mendapatkan rasa kemajuan yang memicu pelepasan dopamin. Inilah yang kemudian meningkatkan motivasi untuk terus melanjutkan.
Orang yang disiplin memahami bahwa mereka tidak harus merasa siap setiap saat. Mereka tetap bertindak meskipun suasana hati tidak mendukung.
Gantilah pola pikir:
Jangan bertanya, “Apakah saya termotivasi hari ini?” tetapi tanyakan, “Apa langkah kecil yang bisa saya lakukan sekarang?”
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