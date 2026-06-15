Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Senin, 15 Juni 2026 | 18.20 WIB

Ingin Menjadi Lebih Disiplin di Sisa Tahun 2026? Ucapkan Selamat Tinggal pada 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang lebih disiplin./Magnific/marymarkevich - Image

seseorang yang lebih disiplin./Magnific/marymarkevich

JawaPos.com - Disiplin sering kali dianggap sebagai kemampuan untuk memaksa diri melakukan hal-hal yang tidak disukai. Namun, psikologi modern menunjukkan bahwa disiplin bukan hanya soal kemauan yang kuat, melainkan juga tentang menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang diam-diam menguras energi mental dan menghambat konsistensi.

Banyak orang memulai tahun dengan target besar, tetapi memasuki pertengahan atau akhir tahun, motivasi mulai menurun. Bukan karena mereka kurang berbakat atau kurang cerdas, melainkan karena masih mempertahankan pola perilaku yang membuat disiplin sulit berkembang.

Jika Anda ingin menutup tahun 2026 dengan pencapaian yang lebih baik, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi kebiasaan sehari-hari.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (12/6), terdapat delapan kebiasaan yang perlu ditinggalkan menurut berbagai temuan psikologi perilaku dan produktivitas.

1. Menunggu Motivasi Datang Terlebih Dahulu

Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang adalah menunggu merasa termotivasi sebelum mulai bertindak.

Kita sering berpikir, “Saya akan mulai olahraga ketika sudah merasa bersemangat,” atau “Saya akan mengerjakan proyek itu saat mood saya sedang bagus.” Sayangnya, psikologi menunjukkan bahwa motivasi sering kali muncul setelah tindakan dilakukan, bukan sebelumnya.

Ketika Anda mulai bergerak, otak akan mendapatkan rasa kemajuan yang memicu pelepasan dopamin. Inilah yang kemudian meningkatkan motivasi untuk terus melanjutkan.

Orang yang disiplin memahami bahwa mereka tidak harus merasa siap setiap saat. Mereka tetap bertindak meskipun suasana hati tidak mendukung.

Gantilah pola pikir:
Jangan bertanya, “Apakah saya termotivasi hari ini?” tetapi tanyakan, “Apa langkah kecil yang bisa saya lakukan sekarang?”

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
8 Kebiasaan Kecil yang Membuat Orang Diam-Diam Tidak Menyukai Anda Tanpa Memberitahu Alasannya Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Kebiasaan Kecil yang Membuat Orang Diam-Diam Tidak Menyukai Anda Tanpa Memberitahu Alasannya Menurut Psikologi

Senin, 15 Juni 2026 | 18.37 WIB

Seni Kebahagiaan: 8 Kebiasaan Sederhana Orang-Orang yang Mencintai Hidup Mereka Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Seni Kebahagiaan: 8 Kebiasaan Sederhana Orang-Orang yang Mencintai Hidup Mereka Menurut Psikologi

Senin, 15 Juni 2026 | 18.28 WIB

7 Kebiasaan Orang yang Diam-Diam Tidak Bahagia tetapi Pandai Menyembunyikannya Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Kebiasaan Orang yang Diam-Diam Tidak Bahagia tetapi Pandai Menyembunyikannya Menurut Psikologi

Senin, 15 Juni 2026 | 18.16 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore