7 Tanda Seseorang Mungkin Tidak Sepintar yang Mereka Kira, Meskipun Tampak Sangat Percaya Diri Menurut Psikologi

seseorang yang tidak sepintar yang dirinya kira./Magnific/odua
JawaPos.com - Percaya diri sering kali dianggap sebagai tanda kecerdasan. Orang yang berbicara lantang, memiliki jawaban untuk segala hal, dan tampak yakin dengan pendapatnya sering kali dipersepsikan sebagai sosok yang cerdas dan kompeten.
Namun, psikologi menunjukkan bahwa kepercayaan diri dan kecerdasan tidak selalu berjalan beriringan. Bahkan, dalam beberapa kasus, orang yang paling yakin terhadap kemampuan dirinya justru memiliki pemahaman yang lebih terbatas dibandingkan mereka yang rendah hati dan terbuka untuk belajar.
Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai Dunning-Kruger Effect, yaitu kecenderungan seseorang dengan kemampuan atau pengetahuan yang terbatas untuk melebih-lebihkan kompetensinya sendiri. Sementara itu, orang yang benar-benar ahli sering kali lebih sadar akan kompleksitas suatu topik sehingga cenderung lebih berhati-hati dalam membuat klaim.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (12/6), terdapat tujuh tanda yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin tidak sepintar yang mereka kira, meskipun mereka tampak sangat percaya diri.
1. Mereka Merasa Selalu Benar
Salah satu ciri paling umum dari kecerdasan yang terbatas adalah keyakinan bahwa diri sendiri hampir tidak pernah salah.
Orang yang benar-benar cerdas memahami bahwa pengetahuan manusia selalu memiliki batas. Mereka sadar bahwa ada kemungkinan informasi yang mereka miliki tidak lengkap atau bahkan keliru.
Sebaliknya, seseorang yang merasa dirinya selalu benar biasanya menolak kemungkinan bahwa sudut pandang lain juga memiliki nilai.
Dalam percakapan, mereka sering:
Menolak kritik secara otomatis.
Sulit mengakui kesalahan.
Menganggap perbedaan pendapat sebagai serangan pribadi.
Terlalu cepat menyimpulkan sesuatu.
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